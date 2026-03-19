Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν σε εγκατάσταση LNG στο Κατάρ, νεκροί σε Ισραήλ

Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν προχώρησε σε νέα πυραυλική επίθεση κατά ενεργειακών υποδομών στο Κατάρ, πλήττοντας εκ νέου τη βιομηχανική περιοχή Ρας Λαφάν, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τις αρχές του Κατάρ, βαλλιστικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές στις εγκαταστάσεις, οι οποίες είχαν ήδη υποστεί πλήγμα το προηγούμενο 24ωρο. Παρά τις εκρήξεις και τις πυρκαγιές που ξέσπασαν, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι φωτιές τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αποκατάστασης και ασφάλειας στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η εγκατάσταση χτυπήθηκε εκ νέου και τυλίχθηκε στις φλόγες, επιβεβαιώνοντας την ένταση των επιθέσεων σε ενεργειακούς στόχους στον Κόλπο.

Παράλληλα, η κατάσταση παραμένει εκρηκτική και σε άλλα μέτωπα. Στο κεντρικό Ισραήλ ένας άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από πυραυλικό πλήγμα που αποδίδεται στο Ιράν, ενώ συνολικά τέσσερις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη από τα συνεχιζόμενα χτυπήματα.

Επιπλέον, περιστατικό σημειώθηκε στον Κόλπο του Ομάν, όπου πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Το συμβάν καταγράφηκε κοντά στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Χορμούζ, το οποίο επηρεάζει άμεσα τη διεθνή διακίνηση υδρογονανθράκων.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι αρχές του Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσαν την προσωρινή αναστολή λειτουργίας εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, μετά την πτώση συντριμμιών από αναχαιτισμένους πυραύλους σε ενεργειακές υποδομές.

Η ένταση επηρεάζει ήδη τις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να καταγράφει σημαντική άνοδο και να πλησιάζει τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε έκκληση για παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, προειδοποιώντας για τις ευρύτερες συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία και ασφάλεια.

