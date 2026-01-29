Κλιμάκωση στην αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί με «τεράστια αρμάδα»

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται περαιτέρω, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί την Τεχεράνη ότι «ο χρόνος τελειώνει» για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες Τετάρτη (28/1), ο Τραμπ ανέφερε ότι μια «τεράστια αρμάδα» αμερικανικών πολεμικών πλοίων κατευθύνεται προς την περιοχή «με μεγάλη ισχύ, ενθουσιασμό και σκοπό», με επικεφαλής το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο στόλος είναι μεγαλύτερος από εκείνον που είχε αναπτυχθεί κοντά στη Βενεζουέλα πριν από την επιχείρηση που οδήγησε στην απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο νωρίτερα τον Ιανουάριο. «Είναι έτοιμος να εκπληρώσει αποστολές του γρήγορα και με βία, εάν χρειαστεί», έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ελπίζει το Ιράν να «έλθει γρήγορα στο τραπέζι» για μια «δίκαιη και ισότιμη συμφωνία – καθόλου πυρηνικά όπλα». Αναφέρθηκε επίσης στην προηγούμενη «Επιχείρηση Midnight Hammer», χαρακτηρίζοντάς την «τεράστια καταστροφή» για το Ιράν, και προειδοποίησε ότι η επόμενη επίθεση θα είναι «πολύ χειρότερη».

Η ανάπτυξη του Carrier Strike Group του USS Abraham Lincoln επιβεβαιώθηκε από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με τα πλοία να έχουν εισέλθει στην περιοχή ευθύνης της Μέσης Ανατολής. Η κίνηση αυτή ενισχύει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, εν μέσω συνεχιζόμενων εσωτερικών ταραχών στο Ιράν και καταγγελιών για μαζικές συλλήψεις και θανάτους διαδηλωτών.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο ανώτερος σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, Αλί Σαμκάνι, απάντησε με απειλητικό μήνυμα, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια από τις ΗΠΑ –σε οποιοδήποτε επίπεδο– θα θεωρηθεί «αρχή πολέμου». Σε ανάρτηση στα εβραϊκά και φαρσί, ο Σαμκάνι τόνισε ότι η απάντηση θα είναι «άμεση, ολοκληρωτική και άνευ προηγουμένου», κατευθυνόμενη «στο κέντρο του Τελ Αβίβ και προς όλους τους υποστηρικτές του επιτιθέμενου». Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Άμπας Αραγκτσί δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να γίνουν υπό απειλές.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στη Γερουσία, υπογράμμισε ότι χιλιάδες Ιρανοί έχουν χάσει τη ζωή τους στις πρόσφατες διαδηλώσεις και ότι το καθεστώς είναι «πιθανώς πιο αδύναμο από ποτέ» μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Ωστόσο, προειδοποίησε για την απειλή από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, όπου βρίσκονται περίπου 30.000 Αμερικανοί στρατιώτες.

