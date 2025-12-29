Κλήσεις Τροχαίας: Πάνω από 480 για μη χρήση κράνους σε μια εβδομάδα – Μόλις 24 στη Δυτική Ελλάδα

29 Δεκ. 2025 20:24
Pelop News

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, το διάστημα 22/12/2025 – 28/12/2025 πραγματοποιήθηκαν -12.637- έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν -437- παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες -22- σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και -48- παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι -380- αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους -19- διανομείς), -46- επιβάτες δίκυκλων και -57- οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

· -220- στην Αττική,

· -62- στην Κρήτη,

· -61- στα Ιόνια Νησιά,

· -27- στην Πελοπόννησο,

· -24- στη Δυτική Ελλάδα,

· -21- στο Νότιο Αιγαίο,

· -11- στη Θεσσαλονίκη,

· -17- στη Στερεά Ελλάδα,

· -16- στη Θεσσαλία,

· -11- στο Βόρειο Αιγαίο και

· -10- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

· -3- στην Ήπειρο και

· -2- στην Κεντρική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

· -350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

· -350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

· -30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

