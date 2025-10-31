Κλήση από ΔΕΑΒ για τα επεισόδια στο Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου

Οπως αναμενόταν, η ΔΕΑΒ προχώρησε σε κλήση των δύο σωματείων, αλλά και επτά φυσικών προσώπων για τα σοβαρά επεισόδια στο παιχνίδι της Β’ Κατηγορίας, Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται η ΔΕΑΒ:

Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση Συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας,

β) Το Φύλλο Αγώνα και την σχετική Έκθεση του Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής (ΕΠΣ Αχαΐας),

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2005 – ΑΕ ΑΙΓΙΟΥ, στις 26/10/2025 στο Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου Πάτρας, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος του 2ου ομίλου της Β΄ Κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας, φίλαθλοι αμφοτέρων των ομάδων συνεπλάκησαν μεταξύ τους στα πλαίσια σοβαρών και βίαιων επεισοδίων, καλεί ενώπιόν της για εξηγήσεις, την Τετάρτη 05/11/2025, αμφότερα τα εμπλεκόμενα σωματεία καθώς επίσης και επτά (7) φυσικά πρόσωπα που φέρονται ότι συμμετείχαν στα ανωτέρω επεισόδια.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

