Κλήση για παράνομο παρκάρισμα σε αυτοκίνητο της Βάνας Μπάρμπα χωρίς πινακίδες στο Καλλιμάρμαρο

Στο στόχαστρο της Τροχαίας βρέθηκε η ηθοποιός Βάνα Μπάρμπα, μετά τον εντοπισμό αυτοκινήτου που της ανήκει να είναι παράνομα παρκαρισμένο και χωρίς πινακίδες στο Καλλιμάρμαρο, όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Όπως ανέφερε δημοσιογράφος του Alpha, οι αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή είδαν το όχημα χωρίς πινακίδες και προχώρησαν σε έλεγχο του αριθμού πλαισίου, μέσω του οποίου διαπίστωσαν ότι ανήκει στη γνωστή ηθοποιό.

Η εκπομπή προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη Βάνα Μπάρμπα για σχόλιο, χωρίς όμως να λάβει απάντηση.





