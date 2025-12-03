Κλήση για παράνομο παρκάρισμα σε αυτοκίνητο της Βάνας Μπάρμπα χωρίς πινακίδες στο Καλλιμάρμαρο

Η Βάνα Μπάρμπα φέρεται να έλαβε κλήση από την Τροχαία, όταν το αυτοκίνητό της εντοπίστηκε παράνομα σταθμευμένο και χωρίς πινακίδες στο Καλλιμάρμαρο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Κλήση για παράνομο παρκάρισμα σε αυτοκίνητο της Βάνας Μπάρμπα χωρίς πινακίδες στο Καλλιμάρμαρο
03 Δεκ. 2025 12:45
Pelop News

Στο στόχαστρο της Τροχαίας βρέθηκε η ηθοποιός Βάνα Μπάρμπα, μετά τον εντοπισμό αυτοκινήτου που της ανήκει να είναι παράνομα παρκαρισμένο και χωρίς πινακίδες στο Καλλιμάρμαρο, όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Όπως ανέφερε δημοσιογράφος του Alpha, οι αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή είδαν το όχημα χωρίς πινακίδες και προχώρησαν σε έλεγχο του αριθμού πλαισίου, μέσω του οποίου διαπίστωσαν ότι ανήκει στη γνωστή ηθοποιό.

Η εκπομπή προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη Βάνα Μπάρμπα για σχόλιο, χωρίς όμως να λάβει απάντηση.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:32 Καϊλή για τη σύλληψη της Μογκερίνι: Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος για πολιτικούς
15:24 Πάτρα: Μεταφέρονται τα Διοικητικά Δικαστήρια στο παλιό κτίριο του ΟΤΕ
15:16 Σε οριακό σημείο τα σχολεία στα Καλάβρυτα – Επιστολή «καμπανάκι» από τον Σύλλογο Γονέων
15:08 Με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου
15:00 Έκτακτες ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σάββατο λόγω πορειών για τον Γρηγορόπουλο
15:00 Στην «κόκκινη ζώνη» και η Αχαΐα: Υψηλή επικινδυνότητα στον νέο Εθνικό Χάρτη Πυρκαγιών
14:55 Επική στιγμή στη Σύρο: Φαντάρος παρακολούθησε το ματς του Ολυμπιακού από τη σκοπιά
14:53 Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη Βουλή: Η εθιμοτυπική πρώτη συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη
14:46 Βελόπουλος στη Βουλή: Σκληρή επίθεση για αγροτικά, ΟΠΕΚΕΠΕ, εξοπλιστικά και εκλογές
14:41 Ανδρουλάκης: «Η Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ είναι ημέρα λογοδοσίας για την κοινωνία μας»
14:38 Μαρινάκης: «Ο διάλογος με τους αγρότες δεν σταμάτησε – Δεν θα δοθούν λεφτά που δεν υπάρχουν»
14:31 Κυψέλη: Εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου βρέθηκαν μέσα στο αποχετευτικό του ΑΤ
14:23 Έκρυθμο μέτωπο αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα: Σπασμένα αστυνομικά φράγματα, κλειστοί δρόμοι και πορείες με χιλιάδες τρακτέρ
14:20 Η υπνική άπνοια διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικής νόσου
14:11 Ένταση στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών: Οδηγοί ταξί απέναντι στα ΜΑΤ με χημικά στον αέρα
14:05 Πάνω από 1.190 παραβάσεις τον Νοέμβριο για εμπόδια στην ελεύθερη κίνηση πολιτών στη Δυτική Ελλάδα
14:02 Αττική: Συναγερμός για λειψυδρία – Μόρνος και Υλίκη χάνουν ραγδαία τα αποθέματά τους παρά τις βροχές
14:00 Πάτρα: Με υψηλή συμμετοχή συνεχίζεται η 48ωρη απεργία των ταξί – Κομβόι διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης
13:56 Αττική: Βίντεο της ΕΛΑΣ από μεγάλη επιχείρηση με 11 προσαγωγές για κύκλωμα κλοπών και απατών
13:55 Κύπρος: Γυναίκα απειλούσε να ανατινάξει το σπίτι της γιατί της έκαναν έξωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ