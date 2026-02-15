ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ: Πάλι «στην απ’ έξω» η πλευρά Δούκα

Οι σχέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Χάρη Δούκα βρίσκονται στο ναδίρ, κάτι που επιβεβαιώνεται σε κάθε ευκαιρία, όπως στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Η σύνθεση του προεδρείου που ανακοινώθηκε από την πλειοψηφία περιελάμβανε εκπροσώπους από την προεδρική πλευρά (Νίκος Μήλης, Κώστας Παπαδημητρίου, Μάρα Κουκουδάκη), από την πλευρά Γερουλάνου (Έφη Χαλάτση) και από εκείνη της Άννας Διαμαντοπούλου (Λόρεν Κασσοπούλου).

Στο προεδρείο δεν εκπροσωπήθηκε η πλευρά του Χάρη Δούκα…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



