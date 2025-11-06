Κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ: Το σχήμα 3+1 κλειδί για ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ευρύτερες προσπάθειες για ενεργειακή απεξάρτηση και περιφερειακή σταθερότητα, εν μέσω γεωπολιτικών προκλήσεων.

06 Νοέ. 2025 22:15
Οι υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με τους συμπροέδρους του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, συναντήθηκαν στην Αθήνα και εξέδωσαν κοινή δήλωση για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συνάντηση εστίασε στον ρόλο του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου ως βασικού πυλώνα στρατηγικής σταθερότητας και ανθεκτικότητας στην περιοχή.

Οι τέσσερις πλευρές επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την προώθηση περιφερειακών έργων ενεργειακής διασύνδεσης, τόσο αυτών που προχωρούν ήδη όσο και όσων εντάσσονται στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης. Επιπλέον, τόνισαν την ανάγκη ανάπτυξης και προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα της περιοχής.

Κεντρικό σημείο της δήλωσης αποτέλεσε η συμφωνία για την αξιοποίηση του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ), με στόχο τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, τη μείωση της εξάρτησης από κακόβουλους παράγοντες και την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατών που μοιράζονται κοινές αξίες. Οι υπουργοί καταδίκασαν τις προσπάθειες της Ρωσίας να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις στο πετρέλαιο και να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η δήλωση επιβεβαιώνει τη δέσμευση για στενότερη συνεργασία σε ενεργειακά έργα υποδομής μεταξύ Ευρώπης και Ισραήλ, ενώ αποφασίστηκε η επόμενη συνάντηση στην Ουάσιγκτον το δεύτερο τρίμηνο του 2026, στο πλαίσιο του Ενεργειακού Διαλόγου Ανατολικής Μεσογείου 3+1.
22:15 Κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ: Το σχήμα 3+1 κλειδί για ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο
