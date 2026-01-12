Κοινωνικές δράσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο των Εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους

Πραγματοποιήθηκε εθελοντική συγκέντρωση ειδών από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Δυτικής Ελλάδας

12 Ιαν. 2026 15:08
Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των Εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, διοργάνωσε πανελλήνια εθελοντική συγκέντρωση ειδών (τρόφιμα, είδη ένδυσης και καθαριότητας, φάρμακα, παιχνίδια, κ.λ.π.), με σκοπό την ενίσχυση φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων σε όλη την χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό το προσωπικό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας και των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Δυτικής Ελλάδας, προσέφερε τα συγκεντρωθέντα είδη σε δομές και Ιδρύματα ως μια συμβολική χειρονομία αλληλεγγύης, συμπαράστασης και αναγνώρισης της προσφοράς και του έργου τους.

Ειδικότερα, τα συγκεντρωθέντα είδη προσφέρθηκαν ως εξής:

  • Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, στο φιλανθρωπικό σωματείο «Κοινωνική Αλληλεγγύη – Άσυλο Ανιάτων Πατρών – Η Αγία Ευφροσύνη»,
  • Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας, στο Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως «Παναγία Ελεούσα» και στις Δομές Αστέγων του Δήμου Αγρινίου,
  • Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας, στα συσσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

