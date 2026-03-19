Κοινωνικό Leasing: Ηλεκτρικό αυτοκίνητο για ευάλωτα νοικοκυριά, πώς θα το αποκτήσετε

Ποιους αφορά το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα και πώς διαμορφώνεται η μηνιαία δόση

19 Μαρ. 2026 8:22
Pelop News

Στην εφαρμογή του προγράμματος «Κοινωνικό Leasing» προχωρά η κυβέρνηση, στοχεύοντας στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την ταυτόχρονη οικονομική στήριξη των ευάλωτων πολιτών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο 25 παρεμβάσεων, ύψους 5,3 δισ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για την ενεργειακή αναβάθμιση και τις πράσινες μεταφορές.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε δικαιούχους να αποκτήσουν σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα με ιδιαίτερα χαμηλό μηνιαίο κόστος, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 145 ευρώ.

Τα βασικά σημεία του προγράμματος

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, η δράση αναμένεται να ωφελήσει συνολικά 12.500 νοικοκυριά. Τα κύρια χαρακτηριστικά της επιδότησης περιλαμβάνουν:

  • Μέση Επιδότηση: 13.000 ευρώ ανά δικαιούχο για τετραετή μίσθωση (leasing).

  • Επιπλέον Ενισχύσεις: Πρόσθετα 2.000 ευρώ για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και 500 ευρώ για την αγορά οικιακού φορτιστή.

  • Επιλογή Οχήματος: Οι ωφελούμενοι θα επιλέγουν από μια δημόσια λίστα επιλέξιμων, οικονομικών ηλεκτρικών μοντέλων.

Παράδειγμα κόστους

Σε περίπτωση που το συνολικό κόστος μίσθωσης ενός οχήματος για τέσσερα έτη ανέρχεται σε 20.000 ευρώ, η κρατική επιδότηση των 13.000 ευρώ μειώνει το τελικό ποσό που επιβαρύνει τον πολίτη στα 7.000 ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε ένα μηνιαίο μίσθωμα της τάξεως των 145 ευρώ, καθιστώντας την πράσινη μετακίνηση προσιτή σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.

Το «Κοινωνικό Leasing» πλαισιώνεται και από άλλες δράσεις, όπως το ανανεωμένο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», τις επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, διαμορφώνοντας ένα δίχτυ προστασίας απέναντι στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.

