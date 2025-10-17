Κόκκαλης προς Φεύγα στη Βουλή: «Φεύγα, πρέπει να φύγεις – Ντροπή για τη μνήμη των θυμάτων στα Τέμπη»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης εναντίον του Βασίλη Φεύγα, κατηγορώντας τον για προκλητική ασέβεια απέναντι στα θύματα των Τεμπών, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του στελέχους της ΝΔ.

17 Οκτ. 2025 14:44
Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης ξέσπασε στη Βουλή, με αφορμή τις δηλώσεις του γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Φεύγα, για τα θύματα του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το αγροτικό ζήτημα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, πήρε τον λόγο στη δευτερολογία του και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του κ. Φεύγα, κάνοντας λόγο για «προκλητική ασέβεια».

«Μόλις τώρα πληροφορήθηκα για μια δήλωση του υπεύθυνου Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ, του κυρίου Φεύγα, ο οποίος είπε, ερωτώμενος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ότι τα παιδιά αυτά στα Τέμπη δεν έπεσαν για την πατρίδα», ανέφερε ο κ. Κόκκαλης.

«Τα παιδιά αυτά σκοτώθηκαν από κρατικές παραλείψεις. Φεύγα, έφυγες. Φεύγα, πρέπει να φύγεις. Πρέπει να τον διαγράψετε. Είναι πραγματικά ντροπή», πρόσθεσε, ζητώντας την αποπομπή του στελέχους της ΝΔ.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε ένταση στην αίθουσα, καθώς η αναφορά του κ. Φεύγα σε τηλεοπτική συνέντευξη έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ, που έκανε λόγο για έλλειψη ενσυναίσθησης απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων.
