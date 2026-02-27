Κόκκινα δάνεια: Νέος μηχανισμός εποπτείας για servicers

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ενεργοποιεί δομημένο πλαίσιο παρακολούθησης. Στόχος διαφάνεια και προστασία δανειοληπτών από αθέμιτες πρακτικές.

27 Φεβ. 2026 8:29
Στη δημιουργία νέου συστηματικού μηχανισμού εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (servicers), προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, απαντώντας στις αυξανόμενες καταγγελίες δανειοληπτών και επιχειρήσεων για πρακτικές που θεωρούνται υπερβολικές ή μη συμμορφούμενες με το νομικό πλαίσιο.

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο, συγκροτώντας πενταμελή επιτροπή με αποστολή την καταγραφή, διερεύνηση και ουσιαστική αξιολόγηση κάθε καταγγελίας. Κάθε αναφορά θα λαμβάνει μοναδικό φάκελο, θα συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα και τις απαντήσεις των εμπλεκομένων, ενώ θα τηρείται ψηφιακό αρχείο με χρονοδιαγράμματα και ενδιάμεσους ελέγχους προόδου για αποφυγή καθυστερήσεων.

Η επιτροπή θα εξετάζει την ουσία των καταγγελιών, θα ελέγχει τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και θα εισηγείται μέτρα όπως συστάσεις συμμόρφωσης, ενημέρωση των καταγγελλόντων ή διοικητικές ενέργειες.

Το πλαίσιο ενισχύεται από την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2021/2167, που επιβάλλει αυξημένες υποχρεώσεις στους servicers: προστασία προσωπικών δεδομένων, αποφυγή παρενοχλητικών πρακτικών, έγγραφη ενημέρωση μετά από μεταβίβαση δανείου (νέος κάτοχος, ακριβές υπόλοιπο με διαχωρισμό κεφαλαίου-τόκων-χρεώσεων, δικαίωμα προσφυγής), εσωτερικούς μηχανισμούς διαχείρισης παραπόνων χωρίς κόστος.

Υποχρεωτική παραμένει η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, που προβλέπει αξιολόγηση οικονομικής δυνατότητας δανειολήπτη και αναζήτηση βιώσιμων ρυθμίσεων πριν από αναγκαστικά μέτρα. Επιπλέον, οι εταιρείες πρέπει να παρέχουν μέσω ψηφιακής πλατφόρμας μηνιαία ενημέρωση για υπόλοιπο, δόσεις, ιστορικό πληρωμών και κρίσιμες ημερομηνίες.

Σε περίπτωση παραβιάσεων προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις: διοικητικά πρόστιμα έως 500.000 ευρώ, εντολές άμεσης συμμόρφωσης και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ανάκληση άδειας λειτουργίας.

Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του μεγέθους της αγοράς: οι servicers διαχειρίζονται απαιτήσεις άνω των 92 δισ. ευρώ για περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια οφειλέτες, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχεται από τιτλοποιήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής».

