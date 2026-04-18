Η Κολομβία ενέκρινε σχέδιο για τη θανάτωση έως και 80 ιπποπόταμων που ζουν ελεύθεροι στη χώρα και κατάγονται από τα ζώα που είχε εισαγάγει τη δεκαετία του 1980 ο Πάμπλο Εσκομπάρ για τον ιδιωτικό ζωολογικό κήπο του. Η ανακοίνωση έγινε από την υπουργό Περιβάλλοντος Ιρένε Βέλεζ, η οποία υποστήριξε ότι χωρίς δραστική παρέμβαση ο πληθυσμός δεν θα μπορέσει να ελεγχθεί.

Σύμφωνα με το Reuters, η επιχείρηση προβλέπεται να ξεκινήσει στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα διαχείρισης του πληθυσμού των ιπποπόταμων στην περιοχή του ποταμού Μαγδαλένα. Οι αρχές εκτιμούν ότι σήμερα ζουν εκεί περίπου 200 ζώα, ενώ χωρίς μέτρα ο αριθμός τους θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 1.000 έως το 2035.

Πώς έφτασαν οι ιπποπόταμοι στην Κολομβία

Η ιστορία ξεκινά το 1981, όταν ο Πάμπλο Εσκομπάρ έφερε λαθραία τέσσερις ιπποπόταμους για τον ιδιωτικό ζωολογικό κήπο του στη Hacienda Nápoles. Μετά τον θάνατό του, το 1993, το κράτος ανέλαβε την έκταση, όμως οι ιπποπόταμοι δεν περιορίστηκαν αποτελεσματικά. Με τον χρόνο διέφυγαν, αναπαράχθηκαν ανεξέλεγκτα και εξαπλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς φυσικούς θηρευτές και χωρίς τις συνθήκες ξηρασίας που συναντούν στην Αφρική.

Η Κολομβία είναι σήμερα η μόνη χώρα εκτός Αφρικής με ελεύθερο πληθυσμό ιπποπόταμων. Μάλιστα, μελέτες και επίσημες εκτιμήσεις έχουν δείξει ότι τα ζώα αναπαράγονται ταχύτερα στο πλούσιο και υγρό περιβάλλον της χώρας, γεγονός που έχει μετατρέψει την παρουσία τους από παράδοξο αξιοθέατο σε σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει τη θανάτωση

Η υπουργός Περιβάλλοντος υποστήριξε ότι οι προηγούμενες λύσεις, όπως η στείρωση και η μεταφορά ζώων σε ζωολογικούς κήπους ή καταφύγια, αποδείχθηκαν ακριβές και σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικές. Το Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει περίπου 7,2 δισ. πέσος για το σχέδιο, το οποίο θα συνδυάζει ευθανασία, περιορισμό και μετεγκαταστάσεις όπου αυτό είναι εφικτό.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι ιπποπόταμοι απειλούν ντόπιους κατοίκους και ασκούν πίεση στα τοπικά οικοσυστήματα, ανταγωνιζόμενοι είδη όπως οι μανάτοι και οι χελώνες του ποταμού, ενώ συμβάλλουν και στην επιβάρυνση της ποιότητας του νερού. Παράλληλα, η περιορισμένη γενετική δεξαμενή του πληθυσμού θεωρείται επιπλέον πρόβλημα, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο γενετικών ανωμαλιών και περιπλέκει ακόμη περισσότερο κάθε σχέδιο επιστροφής ή διασποράς.

Αντιδράσεις από οργανώσεις και ακτιβιστές

Η απόφαση έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από οργανώσεις για την προστασία των ζώων και από ακτιβιστές, που χαρακτηρίζουν τη θανάτωση απάνθρωπη και αποτέλεσμα ετών κρατικής αδράνειας. Το Associated Press σημειώνει ότι αρκετοί επικριτές θεωρούν πως η κυβέρνηση πληρώνει τώρα το τίμημα της αδυναμίας να αντιμετωπίσει έγκαιρα το πρόβλημα, όταν ο πληθυσμός ήταν πολύ μικρότερος.

Το θέμα παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο στην Κολομβία και για έναν ακόμη λόγο: οι ιπποπόταμοι έχουν μετατραπεί τα τελευταία χρόνια και σε τουριστικό αξιοθέατο. Η Hacienda Nápoles λειτουργεί πλέον ως θεματικό πάρκο, ενώ στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί πωλήσεις αναμνηστικών και περιηγήσεις που συνδέονται με τα ζώα, κάτι που ενισχύει τη δημόσια συζήτηση γύρω από το αν πρέπει να θανατωθούν ή να βρεθεί άλλη λύση.

Η συζήτηση αναζωπυρώνει και μνήμες από το 2009, όταν η θανάτωση ενός επιθετικού αρσενικού ιπποπόταμου είχε προκαλέσει έντονη κοινωνική οργή, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών στρατιωτών δίπλα στο νεκρό ζώο. Έκτοτε, κάθε σχέδιο μαζικού περιορισμού των ιπποπόταμων προκαλεί έντονο πολιτικό και ηθικό διάλογο στη χώρα.

Το δίλημμα για την Κολομβία

Η κυβέρνηση επιμένει ότι το μέτρο είναι αναγκαίο για την προστασία των οικοσυστημάτων, όμως οι αντιδράσεις δείχνουν ότι το θέμα δύσκολα θα κλείσει χωρίς νέα ένταση. Η Κολομβία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σύνθετο δίλημμα: από τη μία έναν ανεξέλεγκτο πληθυσμό χωροκατακτητικού είδους που εξαπλώνεται, και από την άλλη μια απόφαση που για πολλούς θεωρείται ακραία και ηθικά αμφιλεγόμενη.

