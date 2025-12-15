Κολομβία: 16 μαθητές νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο

Οι μαθητές επέστρεφαν από εκδρομή για τον εορτασμό της αποφοίτησή τους, όταν το λεωφορείο τους έπεσε σε χαράδρα 40 μέτρων.

15 Δεκ. 2025 8:59
Τουλάχιστον 17 άτομα, ανάμεσά τους 16 μαθητές λυκείου, έχασαν τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη βορειοδυτική Κολομβία, καθώς τα παιδιά επέστρεφαν από εκδρομή για να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους.

Οι μαθητές, από τον δήμο Μπέγιο, προάστιο της μεγαλούπολης Μεντεγίν, επέστρεφαν από παραλία στις ακτές της Καραϊβικής.

Το πρωί, το λεωφορείο που τους μετέφερε έπεσε σε χαράδρα από ύψος σαράντα μέτρων, για ακόμη αδιευκρίνιστο λόγο, είπε στον Τύπο ο Αντρές Χουλιάν Ρεντόν, ο νομάρχης της Αντιόκια.

«Κοιμόμουν και ξαφνικά άκουσα κραυγές (…) από εκείνη τη στιγμή δεν θυμάμαι τίποτα», είπε ένας από τους επιζώντες σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο νομάρχης μέσω Instagram.

Ο οδηγός του οχήματος και 16 μαθητές, ηλικιών μεταξύ 16 και 18 ετών, σκοτώθηκαν, ανέφερε αξιωματούχος στον δήμο Μπέγιο.

Είκοσι δύο τραυματίες, ανάμεσά τους τρεις σε σοβαρή κατάσταση, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τον κ. Ρεντόν.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης της Κολομβίας δείχνουν το λεωφορείο, κατεστραμμένο, στο φαράγγι και μέλη σωστικών συνεργείων να μεταφέρουν θύματα με φορεία.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων. «Δεν μου αρέσει καθόλου όταν πεθαίνουν νέοι άνθρωποι. Ακόμα λιγότερο όταν πάνε να σπουδάσουν ή να γιορτάσουν», σημείωσε ο αρχηγός του κράτους μέσω X, αναφερόμενος στην «κακή είδηση για την πατρίδα μας».

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία ανέφερε ότι στην περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία δρουν στοιχεία του ELN, κάτι που ανάγκασε την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία να λάβουν ειδικά μέτρα προστασίας προτού προχωρήσουν στην επιχείρηση διάσωσης.

Η οργάνωση ανταρτών της άκρας αριστεράς, η οποία ελέγχει περιοχές όπου παράγεται κοκαΐνη, κήρυξε από χθες τριήμερο «περιορισμό» του πληθυσμού, επικαλούμενη τις «απειλές ιμπεριαλιστικής επέμβασης» της Ουάσιγκτον.

Το 2024, στην Κολομβία καταγράφονταν κατά μέσο όρο κάπου 22 θάνατοι στους δρόμους την ημέρα, σύμφωνα με τις αρχές.

