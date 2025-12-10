Κολομβία: Ο Πρόεδρος της χώρας προτείνει «γενική αμνηστία» και τον σχηματισμό «μεταβατικής κυβέρνησης»

Ο Γκουστάβο Πέτρο, που επικρίνει τόσο την πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ στο Καράκας όσο και την αμφιλεγόμενη επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας, το 2024, είπε ότι ελπίζει να βρεθεί μια ειρηνική διέξοδος στην πολιτική κρίση

 

10 Δεκ. 2025 21:12
Στην Κολομβία ο πρόεδρος της χώρας Γκουστάβο Πέτρο έκρινε σήμερα (10/12/2025) ότι έχει έρθει η ώρα για τη χορήγηση «γενικής αμνηστίας» και τη συγκρότηση μιας «μεταβατικής κυβέρνησης» στη Βενεζουέλα, την ημέρα που στο Όσλο απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Ο Πέτρο, που επικρίνει τόσο την πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ στο Καράκας όσο και την αμφιλεγόμενη επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας, το 2024, είπε ότι ελπίζει να βρεθεί μια ειρηνική διέξοδος στην πολιτική κρίση.

«Καιρός για γενική αμνηστία»
«Το πρόβλημα της Βενεζουέλας είναι (να υπάρξει) περισσότερη δημοκρατία και είναι καιρός για μια γενική αμνηστία και μια μεταβατική κυβέρνηση που θα περιλαμβάνει όλες και όλους», έγραψε στην πλατφόρμα Χ. «Ο Μαδούρο οφείλει να καταλάβει ότι η απάντηση σε μια εξωτερική επίθεση δεν βρίσκεται μόνο στη στρατιωτική προετοιμασία αλλά και σε μια δημοκρατική επανάσταση», συνέχισε, τονίζοντας: «Υπερασπιζόμαστε μια χώρα με περισσότερη δημοκρατία, όχι με περισσότερη, αναποτελεσματική καταστολή».

Τον Αύγουστο του 2024 ο Κολομβιανός πρόεδρος είχε προτείνει να αρθούν όλες οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας και ταυτόχρονα να χορηγηθεί «γενική, εθνική και διεθνής αμνηστία».

Η Άνα Κορίνα Σόσα Ματσάδο, η κόρη της τιμηθείσας με το Νόμπελ Μαρία Κορίνα Ματσάδο, παρέλαβε το βραβείο στη θέση της μητέρας της η οποία δεν έφτασε εγκαίρως στη Νορβηγία για να παραστεί στην τελετή. Στην ομιλία της, που διαβάστηκε από την κόρη της, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης τόνισε ότι «για να έχουμε δημοκρατία θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για την ελευθερία». Αναφερόμενη στις απαγωγές, τα βασανιστήρια και τις διώξεις των αντιφρονούντων, κατήγγειλε επίσης «τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που έχουν καταγραφεί από τα Ηνωμένα Έθνη» και «την κρατική τρομοκρατία που έχει ως στόχο να καταπνίξει τη βούληση του λαού».

