Κολωνός: Σε εξέλιξη οι έρευνες στο σπίτι της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή

Η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ, με τους άνδρες της αστυνομίας να βρίσκονται από νωρίς το πρωί της Κυριακής στο σπίτι του ζευγαριού, πραγματοποιώντας εξονυχιστική έρευνα.

Κολωνός: Σε εξέλιξη οι έρευνες στο σπίτι της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή
01 Μαρ. 2026 11:38
Pelop News

Συναγερμός έχει σημάνει από το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Κολωνού, όπου οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 31χρονη έγκυος γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή από τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι της.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ, με τους άνδρες της αστυνομίας να βρίσκονται από νωρίς το πρωί της Κυριακής στο σπίτι του ζευγαριού, πραγματοποιώντας εξονυχιστική έρευνα. Το διαμέρισμα έχει αποκλειστεί, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις, επιχειρώντας να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου της γυναίκας.

 

Κολωνός: Σε εξέλιξη οι έρευνες στο σπίτι της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή

Ο σύντροφος της 31χρονης προσήχθη και βρίσκεται υπό εξέταση από τις Αρχές από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το συμβάν, ενώ ανακρίνεται. Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από συγγενείς και γείτονες, προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών πριν από την τραγωδία.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον σύντροφό της. Ο ίδιος φέρεται να ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τη γυναίκα.

Ήταν αγαπημένοι, δεν πιστεύω ότι ο 38χρονος την έχει πειράξει. Ήταν μαζί συνέχεια, τόνισε γειτόνισσα του ζευγαριού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:49 Ντουμπάι: Στα υπόγεια γνωστού ξενοδοχείου έχουν στηθεί καταφύγια
18:38 Μέση Ανατολή: Πανηγυρίζουν Τραμπ και Νετανιάχου για τις επιθέσεις, «Το Ιράν ζήτησε συνομιλίες»
18:30 «Αυτό είναι το κελί μου!» – Ιστορίες πίστης με μοναχούς στα μοναστήρια της Πάτρας
18:24 Επέστρεψε στα γκολ ο Ελ Κααμπί, νίκησε ο Ολυμπιακός!
18:19 Πρωταθλητής Ελλάδας ο Προμηθέας, κατέκτησε το Rising Stars – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
18:14 Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» – Φωτογραφίες
18:09 Ο ΑΟ Αιγιαλέων προηγήθηκε, αλλά έχασε από την ΑΕΚ
18:07 Ο Βαγγέλης Λιόλιος στα πάτρια εδάφη για το Rising Stars – Φωτογραφίες
17:59 Κικίλιας: «Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα για στα στενά του Ορμούζ»
17:50 Α. Παναγιωτόπουλος για Οδοντωτό: Κυβέρνηση και Περιφερειάρχης δεν μπορούν να είναι απλοί θεατές
17:40 Ο Κουρέτας βράβευσε τον ήρωα καπετάνιο από τη Σκιάθο
17:30 Βρέθηκε νεκρή στην Αγία Παρασκευή Αγρινίου η γυναίκα που αγνοούνταν
17:21 Στενά του Ορμούζ: Πάνω από 150 τάνκερ παραμένουν εγκλωβισμένα
17:12 Η ΝΕΠ φιλικό «διαζύγιο» με τη Σελέστ Αλμενταρίζ
17:08 Ο Μούλας κρατάει την Παναχαϊκή στη Γ’ Εθνική!
17:04 ΙΧ έπιασε φωτιά την ώρα που ήταν στα διόδια
16:55 Η επίθεση ΗΠΑ και Ιράν σκότωσε 148 κορίτσια σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν
16:49 Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» – Φωτογραφίες/νικητές
16:49 Ο Κουτσούμπας μιλάει για γκανγκστερική επέμβαση των Αμερικάνων και Ισραηλινών
16:39 ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Να δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ