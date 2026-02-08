Κολυδάς: H Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας επιδείνωσης- Πού θα «χτυπήσει» περισσότερο ο καιρός τις επόμενες ημέρες ΧΑΡΤΕΣ

Πού θα βρέχει περισσότερο τις επόμενες ημέρες, σε πτώση η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη. Τι προβλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς.

08 Φεβ. 2026 11:12
Pelop News

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα χαρακτηριστεί από διαδοχικές διαταραχές, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, οι περισσότερες και πιο αξιόλογες βροχοπτώσεις θα εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Παρότι τα συνολικά ύψη βροχής δεν αναμένεται να είναι εξαιρετικά υψηλά, οι διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών σε συνδυασμό με τους νοτιάδες ενδέχεται να δημιουργήσουν κατά τόπους συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή.

Η εξέλιξη της θερμοκρασίας

Προβλέπεται πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη και μετά αναμένεται νέα άνοδος. Συνολικά, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.

Ο καιρός αύριο Δευτέρα 9/2

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βόρεια, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3–5 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε ανατολικούς και θα ενισχυθούν στα 6–7 μποφόρ από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Θα κυμανθεί από 12–14 °C στα βόρεια, 15–17 °C στις υπόλοιπες περιοχές και τοπικά 18–19 °C στα νότια.

Ο καιρός την Τρίτη 10/2

Άστατος καιρός με κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3–5 μποφόρ (τοπικά 6 στα νότια πελάγη), ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατούν ανατολικοί βορειοανατολικοί 5–7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

