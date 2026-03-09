Κομισιόν: Η Ευρώπη ασφαλής στον εφοδιασμό ενέργειας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

Καθησυχαστική εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, παρά τις ανησυχίες που προκάλεσαν οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως τονίζει η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Άννα-Καίζα Ιτκόνεν, τα κράτη-μέλη διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και η επίδραση της σύγκρουσης στις αγορές ενέργειας παραμένει περιορισμένη βραχυπρόθεσμα.

«Μας ανησυχεί πολύ λιγότερο η ασφάλεια του εφοδιασμού από ό,τι οι υψηλές τιμές ενέργειας», τόνισε η κ. Ιτκόνεν, σημειώνοντας ότι η στρατηγική διαφοροποίησης των προμηθευτών καθιστά την ΕΕ λιγότερο ευάλωτη. Η Ευρώπη πλέον προμηθεύεται φυσικό αέριο και πετρέλαιο τόσο μέσω αγωγών όσο και με LNG από παγκόσμιους προμηθευτές, με βασικούς προμηθευτές τη Νορβηγία και τις ΗΠΑ, ενώ δεν εισάγει ενεργειακές πηγές από το Ιράν.

Όλες οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν αποθέματα πετρελαίου για 90 ημέρες, τα οποία δεν έχουν αποδεσμεύσει μέχρι στιγμής. Τα στρατηγικά αποθέματα και οι αποθηκευτικοί χώροι φυσικού αερίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επαρκή για την κάλυψη των αναγκών του υπόλοιπου χειμώνα. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την κατάσταση μέσω ειδικής ομάδας εργασίας και συνεργάζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Η κ. Ιτκόνεν επεσήμανε ότι το θέμα των στρατηγικών αποθεμάτων συζητείται σήμερα στο επίπεδο των G7, ενώ την Πέμπτη 12 Μαρτίου θα γίνει απολογισμός και συντονισμός μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ για την πιθανή λήψη μέτρων, αν χρειαστεί. Παράλληλα, η Επιτροπή διαθέτει εργαλεία που αναπτύχθηκαν μετά την πρόσφατη ενεργειακή κρίση, χωρίς να απαιτούνται προς το παρόν έκτακτα μέτρα.

Σημειώνεται ότι αύριο στο Στρασβούργο η Κομισιόν θα παρουσιάσει το «πακέτο ενέργειας για τους πολίτες», με στόχο την επιτάχυνση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές, τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη με υψηλή συμμετοχή ανανεώσιμων πηγών εμφανίζουν και τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

