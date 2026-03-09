Κομισιόν: Η Ευρώπη ασφαλής στον εφοδιασμό ενέργειας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

Όπως τονίζει η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Άννα-Καίζα Ιτκόνεν, τα κράτη-μέλη διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και η επίδραση της σύγκρουσης στις αγορές ενέργειας παραμένει περιορισμένη βραχυπρόθεσμα.

Κομισιόν: Η Ευρώπη ασφαλής στον εφοδιασμό ενέργειας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
09 Μαρ. 2026 16:36
Pelop News

Καθησυχαστική εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, παρά τις ανησυχίες που προκάλεσαν οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως τονίζει η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Άννα-Καίζα Ιτκόνεν, τα κράτη-μέλη διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και η επίδραση της σύγκρουσης στις αγορές ενέργειας παραμένει περιορισμένη βραχυπρόθεσμα.

«Μας ανησυχεί πολύ λιγότερο η ασφάλεια του εφοδιασμού από ό,τι οι υψηλές τιμές ενέργειας», τόνισε η κ. Ιτκόνεν, σημειώνοντας ότι η στρατηγική διαφοροποίησης των προμηθευτών καθιστά την ΕΕ λιγότερο ευάλωτη. Η Ευρώπη πλέον προμηθεύεται φυσικό αέριο και πετρέλαιο τόσο μέσω αγωγών όσο και με LNG από παγκόσμιους προμηθευτές, με βασικούς προμηθευτές τη Νορβηγία και τις ΗΠΑ, ενώ δεν εισάγει ενεργειακές πηγές από το Ιράν.

Όλες οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν αποθέματα πετρελαίου για 90 ημέρες, τα οποία δεν έχουν αποδεσμεύσει μέχρι στιγμής. Τα στρατηγικά αποθέματα και οι αποθηκευτικοί χώροι φυσικού αερίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επαρκή για την κάλυψη των αναγκών του υπόλοιπου χειμώνα. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την κατάσταση μέσω ειδικής ομάδας εργασίας και συνεργάζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Η κ. Ιτκόνεν επεσήμανε ότι το θέμα των στρατηγικών αποθεμάτων συζητείται σήμερα στο επίπεδο των G7, ενώ την Πέμπτη 12 Μαρτίου θα γίνει απολογισμός και συντονισμός μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ για την πιθανή λήψη μέτρων, αν χρειαστεί. Παράλληλα, η Επιτροπή διαθέτει εργαλεία που αναπτύχθηκαν μετά την πρόσφατη ενεργειακή κρίση, χωρίς να απαιτούνται προς το παρόν έκτακτα μέτρα.

Σημειώνεται ότι αύριο στο Στρασβούργο η Κομισιόν θα παρουσιάσει το «πακέτο ενέργειας για τους πολίτες», με στόχο την επιτάχυνση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές, τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη με υψηλή συμμετοχή ανανεώσιμων πηγών εμφανίζουν και τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:18 Στη Σούδα ο Μακρόν, τον υποδέχεται ο Δένδιας
17:16 Μυστράς: Η επιβλητική καστροπολιτεία
17:12 Τον λήστεψαν, τον ξυλοκόπησαν και του πήραν το διαβατήριο!
17:08 ΠΑΟΚ: Κλείνει εντός εβδομάδας η συμφωνία για το Καυτανζόγλειο
17:00 Πάτρα – Καταγγελία Γονέων για Ειδικό Σχολείο Αυτισμού: «Προστατεύστε τα παιδιά μας»
16:52 Ενίσχυση του ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις γιατρών και μέτρα στήριξης νοσοκομείων – Προκήρυξη σε 20 μέρες
16:44 Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος που ανάγκαζε 13χρονη να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο
16:36 Κομισιόν: Η Ευρώπη ασφαλής στον εφοδιασμό ενέργειας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:31 Γιώργος Χρονάς: «Οι λέξεις είναι δωρεάν, αλλά είναι και ακριβές» – Μια βραδιά στην Πάτρα για την αυτοβιογραφία και την ποίησή του
16:28 Κάποια φωτεινά παραδείγματα
16:20 Νέα στοιχεία για απόπειρες δολοφονίας Τραμπ με εμπλοκή Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης στρατολογούσαν «ομάδες θανάτου»
16:12 Καταγγελίες στα social media για εκφοβισμό μετά τον θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
16:04 Πάτρα – Ανάπλαση Κάτω Πόλης: Ολοκληρώνεται ο πεζόδρομος της Κανάρη – Ποια τα επόμενα μέτωπα
15:56 Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη»
15:48 Αίτημα του Συλλόγου Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για παράταση αδειών σεισμόπληκτων κτιρίων
15:40 Στρατηγική πυξίδα με καθαρές γραμμές και εθνική ευθύνη
15:27 Προειδοποίηση Μητσοτάκη για ασύμμετρες απειλές λόγω πολέμου – Τι είπε ο Μακρόν και ο Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή στην Πάφο
15:24 Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πτώση με απώλειες 1,5% για τον Γενικό Δείκτη
15:23 Θοδωρής Νικολάου: «Δεν νοείται ερμηνεία χωρίς τεχνική και συναίσθημα» – Ο Πατρινός ερμηνευτής μιλά για την «Ζωή εκτός οθόνης»
15:16 Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου λόγω ιρανικών επιθέσεων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ