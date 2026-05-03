Κωνστανέλλος: «Δεν θέλουμε Λας Βέγκας και Ντουμπάι»

«Δεν έχουμε τα εργαλεία, τους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό που επιβάλλεται ως αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού, όμως ταυτόχρονα εμπλεκόμαστε σε όλα. Ισως για να παίξουμε τελικά τον ρόλο του… αυτοφωράκια».

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, εκλεγμένος δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης από το 2014 και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, ήταν αποκαλυπτικός, μιλώντας στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Μαζί στον αέρα… Καλημέρα», λίγες μόλις εβδομάδες πριν τον δούμε στην Πάτρα για το 14ο Regional Growth Conference.

Με λόγο καθαρό και αιχμηρό, περιέγραψε τις μεγάλες προκλήσεις για τον Δήμο του, αλλά και της αυτοδιοίκησης συνολικά:

– «Ο αντίπαλος του καλού είναι το καλύτερο. Πάνω σε αυτό επενδύουμε. Η περιοχής μας είχε την τύχη να έχει καλούς δημάρχους. Είτε στον ενιαίο Δήμο είτε στους τρεις δήμους ξεχωριστά. Ολοι έδωσαν κάτι καλό στην πόλη. Ο Θεός επέλεξε να μας χαρίσει φυσική ομορφιά με την πλούσια ακτογραμμή και τους λόφους μας. Ο Δήμος μας, όμως, δέχεται κι επιθέσεις. Πολλοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν στην περιοχή μας πιέζουν. Μιλάμε για κτηματομεσιτικά συμφέροντα που προσπαθούν να αλλοιώσουν τη φυσιογνωμία του τόπου μας. Δημιουργούνται τοπικές υπεραξίες που κάποιοι θέλουν να καρπωθούν. Τα πράγματα μπορεί να φαίνονται όμορφα και απλά, αλλά για να διατηρηθούν έτσι θέλει μεγάλο αγώνα».

– «Η αξία της γης μας έχει, πλέον, υπερπολλαπλασιαστεί κι αυτό πολλαπλασιάζει και τη δύναμη αυτών που θέλουν να μπουν στην περιοχή μας όχι καθαρά, παρακάμπτοντας την υφιστάμενη κατάσταση και δημιουργώντας νέους κανόνες. Ευτυχώς, μας δικαίωσαν τα δικαστήρια με το νέο οικοδομικό κανονισμό, ο οποίος αν τελικά εφαρμοζόταν θα αλλοίωνε δομικά την εικόνα του Δήμου. Θα εξαφανίζονταν τα παλιά κτίρια, τα οποία είναι λιγότερο φουτουριστικά και θα αντικαθίσταντο από μεγάλα, ογκώδη κι αρχιτεκτονικά κι αισθητικά όχι κομψά οικοδομήματα. Θα χανόταν πλήρως ο χαρακτήρας μιας παραλιακής μεσογειακής πόλης, ήπιας ανάπτυξης».

– «Εχουμε πολιτική εξωστρέφειας, θέλουμε την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό, αλλά με κοινωνικό πρόσωπο. Υπάρχουν τα μοντέλα της Βαλένθια και της γαλλικής νότιας ακτής, υπάρχει, όμως, και το μοντέλο του Λας Βέγκας. Οι αναπτύξεις στυλ Ντουμπάι με υπερπολυώροφα κτίρια και μαζικότητα φασόν δεν ακουμπάει τη δική μου αισθητική. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε σιδερένιο πουκάμισο και να το φορέσουμε στους πάντες. Κάθε τόπος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ειδικότερα για τις μεσογειακές χώρες πρέπει να κυριαρχούν τρία στοιχεία: Ηλιασμός, αερισμός και ορατότητα για να μην βρίσκεται ο ένας πάνω στον άλλον».

– «Η αυτοδιοίκηση είναι το πρώτο επίπεδο λειτουργίας της Δημοκρατίας μας. Δυστυχώς, η κρατική δομή δεν είναι σύγχρονη, λειτουργική, δεν δίνει ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων. Παρεμβαίνουν πολλοί κι αντί να απλοποιούνται οι διαδικασίες γίνονται πιο σύνθετες και πνιγόμαστε στη γραφειοκρατία».

– «Στην Ελλάδα οι δήμοι διαχειρίζονται μόλις το 2,2% του ΑΕΠ, όταν στην Ευρώπη φτάνουν το 15%–16%. Αυτό δείχνει χαμηλό δείκτη εμπιστοσύνη κι αλληλεπίδρασης. Βλέπουμε απόσταση και επιφυλακτικότητα από την κεντρική διοίκηση, σαν να μας βλέπουν ανταγωνιστές κι όχι συνοδοιπόρους. Γι΄ αυτό φωνάζουμε και είμαστε σε μια διαρκή θεμιτή αντιπαράθεση. Δεν ξέρω αν είναι και φοβικό σύνδρομο επειδή οι δήμαρχοι έχουν πολύ υψηλό δείκτη λαϊκής νομοποίησης. Χωρίς ανθρώπους κι εργαλεία, εν τέλει παίζουμε τον ρόλο του… αυτοφωράκια. Είδαμε π.χ. μεγάλες καταστροφές στην Πολιτική Προστασία, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ να κάθεται στο εδώλιο και να καταδικάζεται η αυτοδιοίκηση επειδή η ελληνική πραγματικότητα έχει βάλει τα μεγάλα υδραυλικά έργα να έχουν χρόνο ωρίμανσης τα 17 χρόνια!».

