Κωνσταντινούπολη: Έβγαζε βίντεο το φαγητό του και κατέγραψε την έκρηξη

Τα βίντεο ντοκουμέντα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι συγκλονιστικά, με ένα από αυτά να έρχεται από ένα κατάστημα fast food. Εκεί ένας Άραβας κατέγραψε τη στιγμή που ακούστηκε η έκρηξη.

Συγκεκριμένα τραβούσε βίντεο την ώρα που ετοίμαζαν την παραγγελία του, ένα τυλιχτό με κοτόπουλο, ωστόσο ξαφνικά ακούγεται ένας δυνατό κρότος. Άμεσως όλοι άρχισαν να τρέχουν μέσα στο κατάστημα και επικράτησε πανικός.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία, έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι και πάνω από 50 τραυματίστηκαν.

«Οσμή τρομοκρατίας» πίσω από την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη και στον πιο κεντρικό της δρόμο, την πολυσύχναστη και τουριστική Λεωφόρο Ιστικλάλ, «βλέπει» ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος στην πρώτη του – λακωνική – δήλωση για το γεγονός, ανέφερε: «Οι προσπάθειες να καταβάλουν την Τουρκία και το τουρκικό έθνος με τρομοκρατία δεν θα έχει επιτυχία, όπως δεν είχε και μέχρι τώρα. Υπάρχει άρωμα τρομοκρατίας σ’ αυτή την υπόθεση. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για μια γυναίκα που έπαιξε ρόλο».

Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία της έκρηξης, όμως πληροφορίες μιλούν για τσάντα με εκρηκτικά.

