Κωνσταντοπούλου: Καταγγέλει κατάχρηση εξουσίας, μήνυση Καρυστιανού, Ρούτσι και συγγενών Τεμπών για «έκτροπα» στα δικαστήρια ΒΙΝΤΕΟ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέγραψε βίντεο ενημέρωσης από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας τα ξημερώματα της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2026 (ώρα 00:25), όπου –όπως ανέφερε– υποβαλλόταν μήνυση από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, τον Πάνο Ρούτσι, τη Μαρία Καρυστιανού και άλλους, για «απίθανα έκτροπα» που συνέβησαν στα δικαστήρια.

Στο βίντεο, η κ. Κωνσταντοπούλου περιέγραψε ότι μία δικαστής είχε αρχικά διατάξει την παράδοση αντιγράφων κατασχεθέντων βίντεο (που κατείχαν οι πραγματογνώμονες για τρία χρόνια), αλλά στη συνέχεια ανακάλεσε την απόφαση μετά από λιποθυμία και παρέμβαση άλλης δικαστικού λειτουργού. Χαρακτήρισε το περιστατικό «κατάχρηση εξουσίας» και κάλεσε τους εμπλεκόμενους δικαστές να «ντρέπονται».

Παράλληλα, η Μαρία Καρυστιανού, σε ανάρτησή της, εξέφρασε οργή και θλίψη για τη διαδικασία της δίκης σχετικά με τα εξαφανισμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιμίας στα Τέμπη. Κατήγγειλε αδιαφορία, απαξίωση και καθυστερήσεις άνω των 10 ωρών (από το πρωί έως τις 20:30), απουσία ενημέρωσης για διακοπή λόγω αναρρωτικής άδειας της προέδρου, και αναζήτηση πειστηρίων για πέντε ώρες χωρίς αποτέλεσμα.

Η δίκη διακόπηκε και αναβλήθηκε για τις 2 Απριλίου 2026, με τον αναπληρωτή πρόεδρο να ανακοινώνει τη διακοπή συνοπτικά. Η κ. Καρυστιανού συνόδευσε την ανάρτησή της με φωτογραφία όπου εμφανίζονται η ίδια, η Μαρία Γρατσία, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Πάνος Ρούτσι στο Δικαστικό Μέγαρο.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε επίσης σε στοχοποίηση από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ), η οποία εξέδωσε ανακοίνωση για «ανεύθυνες δηλώσεις πολιτικών», και ρώτησε τον πρόεδρο της ΕΔΕ για τη σιωπή σχετικά με το επεισόδιο λιποθυμίας δικαστικού λειτουργού στις 10 Μαρτίου.

Η κ. Καρυστιανού έκανε λόγο για «ομερτά», «μπάζωμα» και «συγκάλυψη» στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, υποστηρίζοντας ότι τα κατασχεθέντα στοιχεία αποκρύπτονται συστηματικά.

