Κωνσταντοπούλου: Νέα ένσταση αντισυνταγματικότητας για άρθρα 18 και 19

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης με αντικείμενο τον καθορισμό αδικημάτων και κυρώσεων σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την ενσωμάτωση της σχετικής Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1226.

Η διαδικασία διακόπηκε χθες το βράδυ, λίγο πριν την ολοκλήρωσή της, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέθεσε νέα ένσταση αντισυνταγματικότητας για τα άρθρα 18 και 19. Η συζήτηση επί της ένστασης και η λήψη απόφασης προγραμματίστηκαν για σήμερα στις 10:00.

Η κ. Κωνσταντοπούλου, καταθέτοντας την ένσταση, υποστήριξε ότι τα δύο επίμαχα άρθρα «δεν πρέπει να ψηφιστούν», επισημαίνοντας πως «πρέπει να εξεταστούν σοβαρά και ουσιαστικά τα ζητήματα που εγείρουν για την αντισυνταγματικότητά τους». Τόνισε, επίσης, ότι «έχουν ξεσηκώσει δικαίως την αντίδραση της κοινωνίας, καθώς επιχειρείται να περιοριστούν τα δικαιώματα του κατηγορουμένου και η πρόσβαση στην ποινική δικογραφία, ενώ παράλληλα ασκείται αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς και φιμώνονται οι δικηγόροι υπεράσπισης».

Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση περί συνταγματικότητας του άρθρου 18 είχε τεθεί και κατά τη χθεσινή διαδικασία στην Ολομέλεια, ύστερα από ένσταση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ υπερψηφίστηκε από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Αναφορικά με το άρθρο 19, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε ότι «προσκρούει στο άρθρο 97 του Συντάγματος, στην αρχή της ισότητας, στην απαγόρευση φωτογραφικών διατάξεων, στη διάκριση των εξουσιών και στην απαγόρευση κυβερνητικών παρεμβάσεων στη δικαστική λειτουργία», κάνοντας λόγο για «μια κεκαλυμμένη αλλά απροκάλυπτη παρέμβαση στη δικαστική εξουσία».

