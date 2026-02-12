Κωνσταντοπούλου: «Ντροπή και αγανάκτηση» για την παρουσία Μητσοτάκη στην Τουρκία

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «ενδοτικότητα» απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και για αποδοχή επιχειρηματικής ατζέντας υπό αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων

12 Φεβ. 2026 10:52
Pelop News

Την έντονη αντίδρασή της για την εμφάνιση του πρωθυπουργού στην Τουρκία εξέφρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για «ντροπή και αγανάκτηση».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι η παρουσία της ελληνικής αποστολής εξέπεμψε, όπως ανέφερε, το μήνυμα πως μπορούν να προχωρούν επιχειρηματικές συμφωνίες ακόμη και όταν, κατά την ίδια, η γειτονική χώρα αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι, σύμφωνα με τη θέση της, τίθενται υπό αμφισβήτηση βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός «είναι υπόλογος» για τη στάση που τηρήθηκε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επέδειξε «ενδοτικότητα και απολογητικό ύφος» απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο κατηγόρησε ότι αμφισβήτησε κεκτημένα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

