Κοντά σε ανανέωση με τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ολυμπιακός και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εμφανίζονται να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση μιας νέας συμφωνίας, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να δείχνει εμπράκτως τη μεγάλη εμπιστοσύνη -αλλά και σεβασμό- που τρέφει προς το πρόσωπο του Βάσκου τεχνικού

Κοντά σε ανανέωση με τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
20 Νοέ. 2025 9:16
Pelop News

Ο Ολυμπιακός κινείται αυτή την περίοδο, για να ανανεώσει τα συμβόλαια παικτών του που λήγουν και που αποτελούν σημαντικά “γρανάζια” της… μηχανής της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παράλληλα, οι “ερυθρόλευκοι” κινούνται για να “δέσουν” και τον ίδιο τον Βάσκο προπονητή.

Ολυμπιακός και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εμφανίζονται να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση μιας νέας συμφωνίας, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να δείχνει εμπράκτως τη μεγάλη εμπιστοσύνη -αλλά και σεβασμό- που τρέφει προς το πρόσωπο του Βάσκου τεχνικού, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε κατάφερε να μεταμορφώσει την ομάδα και να την οδηγήσει σε ιστορικές στιγμές.

Οι τίτλοι που κατέκτησε ο Ολυμπιακός, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League, έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη αξία στο έργο του Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός αναγνωρίζει στο πρόσωπο του έμπειρου προπονητή τον άνθρωπο που μπορεί να διατηρήσει τον σύλλογο σε υψηλό επίπεδο και επιθυμεί να “κλειδώσει” άμεσα την ανανέωση του συμβολαίου του.

