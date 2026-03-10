Κοντογεώργης: «Η Ελλάδα αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό της ρόλο» – Μηνύματα για ενέργεια, μέτρα στην αγορά και εκλογές

Τη σημασία της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας–Γαλλίας–Κύπρου και τον ρόλο που επιχειρεί να διαδραματίσει η Αθήνα στις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις της περιοχής υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, σε δηλώσεις του το πρωί της Τρίτης στην ΕΡΤ.

Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία που ανέλαβαν Ελλάδα και Κύπρος κινητοποίησε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα σε ζητήματα άμυνας αλλά και στην αναζήτηση κοινών ευρωπαϊκών απαντήσεων σε οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις.

«Η Ελλάδα παίζει ενεργό ρόλο στην περιοχή»

Ο κ. Κοντογεώργης υποστήριξε ότι η χώρα έχει αποκτήσει αναβαθμισμένο ρόλο στο γεωπολιτικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου, επισημαίνοντας τις σχέσεις της τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Χωρίς να φωνάζουμε, κάνουμε αυτό που επιβάλλει το εθνικό καθήκον, αλλά ταυτόχρονα παίζουμε και τον ρόλο μας στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σημαντική αναβάθμιση της θέσης της χώρας τόσο στον γεωπολιτικό χάρτη όσο και στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Τι είπε για τις τιμές του φυσικού αερίου

Αναφερόμενος στην πορεία των τιμών του φυσικού αερίου, ο υφυπουργός σημείωσε ότι σήμερα κινούνται περίπου στα επίπεδα της ίδιας περιόδου πέρυσι, όταν δεν υπήρχε ενεργειακή κρίση.

Υπενθύμισε επίσης ότι οι τιμές είναι πλέον σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με την περίοδο που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη της κρίσης θα καθορίσει και τα εργαλεία που θα ενεργοποιηθούν.

Όπως είπε, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται ανακοινώσεις για μέτρα που θα στοχεύουν κυρίως στην αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά.

«Θα υπάρξει ένα πλαίσιο μέτρων που θα βοηθήσει στον έλεγχο της αγοράς και θα αποτρέψει πρακτικές κερδοσκοπίας», ανέφερε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει αποφασιστικά σε περίπτωση τέτοιων φαινομένων.

Το σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις

Ο Θανάσης Κοντογεώργης αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις, υποστηρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφεται σταδιακή άνοδος των ποσοστών της κυβέρνησης.

Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται –κατά την εκτίμησή του– στην ανάγκη σταθερότητας που αισθάνονται οι πολίτες σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων.

Την ίδια στιγμή επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, τονίζοντας πως σε ένα περιβάλλον διεθνών προκλήσεων δεν χωρούν ευκαιριακοί πολιτικοί σχεδιασμοί.

«Οι κυβερνήσεις εκλέγονται για τέσσερα χρόνια ώστε να εφαρμόσουν τις πολιτικές τους και να κριθούν για τα αποτελέσματά τους», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εξετάζει τρόπους στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, πάντα –όπως είπε– μέσα στα όρια αντοχής της ελληνικής οικονομίας.





