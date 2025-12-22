Κοντογεώργης: Στόχος λύσεις με διάρκεια για τους αγρότες, όχι εύκολες υποσχέσεις

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θ. Κοντογεώργης για τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Εξηγεί μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Κοντογεώργης: Στόχος λύσεις με διάρκεια για τους αγρότες, όχι εύκολες υποσχέσεις
22 Δεκ. 2025 11:03
Pelop News

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Το Μανιφέστο», απέρριψε κατηγορίες για υποτίμηση των αγροτών και καθυστέρηση στις λύσεις, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα διαχρονικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, όπως το υψηλό κόστος παραγωγής, η κλιματική κρίση και οι διεθνείς αναταράξεις.

Υπογράμμισε ότι έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά 16 από τα 27 αιτήματα των αγροτών, ενώ τέσσερα είναι υπό επεξεργασία και επτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν λόγω δημοσιονομικών και ευρωπαϊκών περιορισμών. Σημείωσε ότι έχουν καταβληθεί 3,2 δισ. ευρώ σε αγροτικές ενισχύσεις για το 2025, με επιπλέον 600 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Ο υφυπουργός επεσήμανε ότι οι λύσεις απαιτούν συνεργασία και δεν μπορούν να δοθούν με πρόχειρες εξαγγελίες ή τελεσίγραφα, ενώ η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο. Τόνισε την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία, ώστε οι κινητοποιήσεις να μην προκαλούν άσκοπη ταλαιπωρία.

Για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, εξήγησε ότι κρίθηκε αναγκαία για την αντιμετώπιση χρονίων παθογενειών, διασφάλιση διαφάνειας και προστασία ευρωπαϊκών πόρων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των αγροτών και την αξιοπιστία της χώρας.

Σε άλλα θέματα, διαβεβαίωσε ότι ακρίβεια και στεγαστικό απασχολούν προτεραιότητα την κυβέρνηση, με μέτρα στήριξης εισοδημάτων και ολοκληρωμένο πρόγραμμα άνω των 7 δισ. ευρώ για στέγη.

Για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup, χαρακτήρισε την εξέλιξη απόδειξη της βελτιωμένης θέσης της ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, για την ισχυρή Περιφέρεια, ανέφερε εκπόνηση 50 Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης, υλοποίηση 8.000 έργων και κατεύθυνση δεκάδων δισ. ευρώ από ευρωπαϊκά ταμεία σε υποδομές, δημογραφικό και επιχειρηματικότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:47 Μαρινάκης για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών: «Καμία εκδικητική ενέργεια – το κράτος οφείλει να ελέγχει»
13:37 Ο Προμηθέας γιορτινό τραπέζι με δώρα κι ευχές – Φωτογραφίες
13:36 Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ
13:30 Κόντρα Πλεύρη – Δούκα μετά το street party: Καταγγελία για ακύρωση επίσκεψης χορωδίας
13:27 Παρέμβαση ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Στα όρια της επιβίωσης ο πρωτογενής τομέας
13:24 Χριστουγεννιάτικο πάρτι γεμάτο μουσική και χαμόγελα με τους Xanazoo στην Κάτω Αχαΐα
13:21 Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες, αγάπη και αποδοχή ανοίγει στο Royal Theater Patras ΦΩΤΟ
13:16 Μαρινάκης για αγρότες και ελέγχους: «Δεν διώκει η κυβέρνηση – Να επιστραφούν τα κλεμμένα»
13:13 Όταν η αγάπη έγινε πρωταγωνίστρια: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ «Άμπετ Χασμάν» γέμισαν το Λιθογραφείο Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
13:08 Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Στάρμερ, τι συζήτησαν
13:07 Έρχονται τα «ραβασάκια» από τις έξυπνες κάμερες: Κλήσεις με SMS και ηλεκτρονικές ενστάσεις
13:00 Σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Πάτρα και το διήμερο 23- 24 Δεκεμβρίου
13:00 Σε εξέλιξη τα έργα στα καμένα Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας: Σε χρόνο-ρεκόρ οι παρεμβάσεις
12:56 Μητσοτάκης από Ραμάλα: Στήριξη στη λύση των δύο κρατών και έτοιμη η Ελλάδα για ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα
12:54 Προμηθέας: Οι τρεις μάγοι με τα δώρα και το 2026
12:52 Στη φυλακή 28χρονος από το Ηράκλειο μετά από καταγγελία ανήλικης για παιδική πορνογραφία – Η γνωριμία μέσω social με την 15χρονη και οι φωτογραφίες
12:48 Παιδικά χαμόγελα, θέατρο και δώρα στη γιορτή των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ
12:47 Στα 22,25 δις. οι τουριστικές εισπράξεις στο 10μηνο
12:43 «Πάγωσαν» περιουσιακά στοιχεία αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη: Επείγουσα εισαγγελική διάταξη
12:39 «Αυτές τις γιορτές η αξία μένει στον τόπο μας»: Καμπάνια στήριξης της τοπικής αγοράς από το Επιμελητήριο Αχαΐας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ