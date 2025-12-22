Κοντογεώργης: Στόχος λύσεις με διάρκεια για τους αγρότες, όχι εύκολες υποσχέσεις

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Το Μανιφέστο», απέρριψε κατηγορίες για υποτίμηση των αγροτών και καθυστέρηση στις λύσεις, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα διαχρονικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, όπως το υψηλό κόστος παραγωγής, η κλιματική κρίση και οι διεθνείς αναταράξεις.

Υπογράμμισε ότι έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά 16 από τα 27 αιτήματα των αγροτών, ενώ τέσσερα είναι υπό επεξεργασία και επτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν λόγω δημοσιονομικών και ευρωπαϊκών περιορισμών. Σημείωσε ότι έχουν καταβληθεί 3,2 δισ. ευρώ σε αγροτικές ενισχύσεις για το 2025, με επιπλέον 600 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Ο υφυπουργός επεσήμανε ότι οι λύσεις απαιτούν συνεργασία και δεν μπορούν να δοθούν με πρόχειρες εξαγγελίες ή τελεσίγραφα, ενώ η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο. Τόνισε την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία, ώστε οι κινητοποιήσεις να μην προκαλούν άσκοπη ταλαιπωρία.

Για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, εξήγησε ότι κρίθηκε αναγκαία για την αντιμετώπιση χρονίων παθογενειών, διασφάλιση διαφάνειας και προστασία ευρωπαϊκών πόρων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των αγροτών και την αξιοπιστία της χώρας.

Σε άλλα θέματα, διαβεβαίωσε ότι ακρίβεια και στεγαστικό απασχολούν προτεραιότητα την κυβέρνηση, με μέτρα στήριξης εισοδημάτων και ολοκληρωμένο πρόγραμμα άνω των 7 δισ. ευρώ για στέγη.

Για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup, χαρακτήρισε την εξέλιξη απόδειξη της βελτιωμένης θέσης της ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, για την ισχυρή Περιφέρεια, ανέφερε εκπόνηση 50 Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης, υλοποίηση 8.000 έργων και κατεύθυνση δεκάδων δισ. ευρώ από ευρωπαϊκά ταμεία σε υποδομές, δημογραφικό και επιχειρηματικότητα.

