Κόντρα Παπαθανάση – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τα Τέμπη

Σε έντονο πολιτικό επεισόδιο εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή με αντικείμενο το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγόρησε τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, ότι «έχει εμπλακεί προσωπικά» και υπέγραψε την εκταμίευση 647.000 ευρώ για το «μπάζωμα» του τόπου του εγκλήματος, υποστηρίζοντας ότι αφαίρεσε υλικά που περιείχαν υπολείμματα θυμάτων και προσωπικά αντικείμενα.

Η κ. Κωνσταντοπούλου επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις ενέργειες της ηγεσίας της δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι οι συγγενείς των θυμάτων δεν είχαν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τα πτώματα των παιδιών τους.

Απαντώντας, ο κ. Παπαθανάσης κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για «πολιτική εργαλειοποίηση του πόνου», υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες που καταλογίζει σε αυτόν ήταν διοικητικές και αναγκαίες για τη διασφάλιση της ταχείας διάσωσης και μεταφοράς των θυμάτων. Επισήμανε ότι δεν είχε την αρμοδιότητα να υπογράψει την εκταμίευση των 650.000 ευρώ και τόνισε ότι η διαδικασία έγινε για να χρησιμοποιηθούν γερανοί και τεχνικά μέσα που διέθεταν μόνο ιδιώτες, προκειμένου να σώσουν τραυματίες και να διαχειριστούν τα βαριά βαγόνια.

Η συζήτηση ανέδειξε τις διαφορετικές προσεγγίσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη διαχείριση των επιπτώσεων του δυστυχήματος, καθώς και τις εντάσεις γύρω από την ηγεσία της δικαιοσύνης και τη διαχείριση των αιτημάτων των συγγενών.

