Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Καλαβρύτων από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο

Σε ιδιαίτερα χαρμόσυνο κλίμα, τελέσθηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Καλαβρύτων, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στην κεντρική πλατεία της ιστορικής πόλεως, παρουσία του Δημάρχου Καλαβρύτων, Αξιότιμου κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου, μελών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων της Πολιτείας, κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, της Φιλαρμονικής του Δήμου, η οποία ανέδειξε έτι περισσότερο τον εορταστικό χαρακτήρα των ημερών, αλλά και πλήθους κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής.

Κατά το πέρας της τελετής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο Καλαβρύτων για την ευγενική πρόσκληση και ευχήθηκε σε όλους το νέο έτος 2026 να είναι πλούσιο σε έργα πίστεως, ελπίδος, πνευματικής προόδου, ενότητος και κατά Χριστόν προκοπής.

Κατόπιν, λαμβάνοντας τον λόγο ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Παπαδόπουλος, ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο τόσο για την ευλογητή του παρουσία, όσο και για τις πατρικές και εγκάρδιες εόρτιες ευχές που απηύθυνε στους παρευρισκομένους.

Ξεχωριστή συγκίνηση προκάλεσε η στιγμή, κατά την οποία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος διένειμε ο ίδιος τα κομμάτια της βασιλόπιτας στα παιδιά, ευχόμενος στο καθένα ξεχωριστά με αφορμή την έναρξη του νέου ενιαυτού της χρηστότητος του Κυρίου, αλλά και εκφράζοντας συμβολικώς και εμπράκτως το αίσθημα της αγάπης και της εγγύτητας της Εκκλησίας προς τη νέα γενιά.

Η Ιερά Μητρόπολη εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες της προς τον Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και όλους τους συντελεστές της εν λόγω λαμπράς τελετής, ευχόμενη το νέο έτος να είναι ειρηνικό, ελπιδοφόρο και πνευματικώς καρποφόρο για όλους.

