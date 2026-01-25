Κοπή βασιλόπιτας και βραβεύσεις από τον ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» – Φωτογραφίες

Ο ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του σε μια όμορφη γιορτή με βραβεύσεις στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη» στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας.

25 Ιαν. 2026 19:45
Pelop News

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε απόψε ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαϊας «Φειδιππίδης». Η εκδήλωση είχε γιορτινό χαρακτήρα και κατά τη διάρκειά της έγιναν βραβεύσεις των διακριθέντων της περσινής χρονιάς, αλλά κι ένας μίνι απολογισμός των δράσεων του 2025, με κυριότερη αυτή της διοργάνωσης του Παράκτιου Δρόμου Πάτρας, ενώ οριοθετήθηκαν ταυτόχρονα και οι στόχοι για το 2026.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του συλλόγου Αντώνης Κατσίκης και τα άλλα μέλη της διοίκησης απεύθυναν κάλεσμα στους φίλους του δρομικού κινήματος να ενταχθούν στους κόλπους του «Φειδιππίδη», γνωρίζοντας καινούργιες εμπειρίες και φίλους.

Παρόντες, μεταξύ, άλλων ο αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαϊας κι εκδότης της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Θεόδωρος Λουλούδης, ο εμβληματικός βαλκανιονίκης Νίκος Αργυρόπουλος, κ.ά.

Να σημειωθεί ότι τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο π. Νικόλαος Μπιλιανός, ο οποίος είναι λάτρης του δρομικού κινήματος, ενώ απευθύνθηκε και προσκλητήριο για τη μεγάλη διοργάνωση του Patras Half Marathon στις 29 Μαρτίου.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:

Κοπή βασιλόπιτας και βραβεύσεις από τον ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» - Φωτογραφίες  Κοπή βασιλόπιτας και βραβεύσεις από τον ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» - Φωτογραφίες Κοπή βασιλόπιτας και βραβεύσεις από τον ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» - Φωτογραφίες Κοπή βασιλόπιτας και βραβεύσεις από τον ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» - Φωτογραφίες Κοπή βασιλόπιτας και βραβεύσεις από τον ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» - ΦωτογραφίεςΚοπή βασιλόπιτας και βραβεύσεις από τον ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» - Φωτογραφίες Κοπή βασιλόπιτας και βραβεύσεις από τον ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» - Φωτογραφίες Κοπή βασιλόπιτας και βραβεύσεις από τον ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» - Φωτογραφίες Κοπή βασιλόπιτας και βραβεύσεις από τον ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» - Φωτογραφίες Κοπή βασιλόπιτας και βραβεύσεις από τον ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» - Φωτογραφίες Κοπή βασιλόπιτας και βραβεύσεις από τον ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» - Φωτογραφίες Κοπή βασιλόπιτας και βραβεύσεις από τον ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» - Φωτογραφίες

