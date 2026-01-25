Κοπή βασιλόπιτας και βραβεύσεις από τον ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» – Φωτογραφίες

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε απόψε ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαϊας «Φειδιππίδης». Η εκδήλωση είχε γιορτινό χαρακτήρα και κατά τη διάρκειά της έγιναν βραβεύσεις των διακριθέντων της περσινής χρονιάς, αλλά κι ένας μίνι απολογισμός των δράσεων του 2025, με κυριότερη αυτή της διοργάνωσης του Παράκτιου Δρόμου Πάτρας, ενώ οριοθετήθηκαν ταυτόχρονα και οι στόχοι για το 2026.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του συλλόγου Αντώνης Κατσίκης και τα άλλα μέλη της διοίκησης απεύθυναν κάλεσμα στους φίλους του δρομικού κινήματος να ενταχθούν στους κόλπους του «Φειδιππίδη», γνωρίζοντας καινούργιες εμπειρίες και φίλους.

Παρόντες, μεταξύ, άλλων ο αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαϊας κι εκδότης της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Θεόδωρος Λουλούδης, ο εμβληματικός βαλκανιονίκης Νίκος Αργυρόπουλος, κ.ά.

Να σημειωθεί ότι τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο π. Νικόλαος Μπιλιανός, ο οποίος είναι λάτρης του δρομικού κινήματος, ενώ απευθύνθηκε και προσκλητήριο για τη μεγάλη διοργάνωση του Patras Half Marathon στις 29 Μαρτίου.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



