Κοπής πίτας στην ΚΕΔΗΠ: «Υπέροχο Πατρινό Καρναβάλι 2026» και χαμόγελα αισιοδοξίας

Σε γιορτινό κλίμα και εν μέσω εντατικών προετοιμασιών για το Πατρινό Καρναβάλι 2026 πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, με μηνύματα ενότητας, συνεργασίας και αισιοδοξίας.

23 Ιαν. 2026 14:17
Pelop News

Ενώ οι καρναβαλικές προετοιμασίες στην έδρα της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στα Παλαιά Σφαγεία συνεχίζονται σε πυρετώδεις ρυθμούς, το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου ήταν η ώρα της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας τόνισε ότι όλοι μαζί οι εργαζόμενοι της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, της Δομής Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων και του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου στελεχώνουν μια δυνατή και ενωμένη ομάδα που υπερβαίνει τις δυνάμεις της για να υλοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το Πατρινό Καρναβάλι του 2026. «Μέχρι σήμερα οι προσπάθειές μας έχουν στεφθεί από απόλυτη επιτυχία και η επιτυχής έκβαση των εκδηλώσεων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αρμονική και στενή συνεργασία όλων αλλά και στις ικανότητες του προσωπικού. Έτσι θα συνεχίσουμε και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ένα υπέροχο Καρναβάλι. Καλό Καρναβάλι σε όλους!», τόνισε ο Παύλος Σκούρας.

Η τυχερή της κοπής που βρήκε το φλουρί στο κομμάτι της, ήταν η μικρή Μαρίνα Πατακοπούλου, κόρη της εργαζόμενης της Δομής Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων Λαμπρινής Μπανιά-Πατακοπούλου. Ήταν το καλύτερο νέο μια και ένα υπέροχο παιδί, ένα παιδί του Καρναβαλιού των Μικρών χάρισε σε όλους χαμόγελα χαράς και ελπίδας σε όλους.

