Κορδός: «Είμαι ικανοποιημένος, συνεχίζουμε τη δουλειά»

Κορδός: «Είμαι ικανοποιημένος, συνεχίζουμε τη δουλειά»
29 Σεπ. 2025 14:14
Pelop News

Δυόμιση εβδομάδες έχουν συμπληρωθεί και η προετοιμασία της γυναικείας ομάδας βόλεϊ που φέτος θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής και οι αθλήτριες ανεβάζουν καθημερινά στροφές κάτω από τις οδηγίες του προπονητή μας Νίκου Κορδού και του συνεργάτη του  Διονύση Μαμάση.

Τα πρώτα δείγματα αλλά και οι ελλείψεις της προετοιμασίας της ομάδας βόλεϊ της ΕΑΠ φάνηκαν μετά τις 2 πρώτες φιλικές αναμετρήσεις  με Απόλλωνα και Αστέρια Αχαΐας.

Ο Νίκος Κορδός, σχολιάζοντας την πορεία της προετοιμασίας, τόνισε: «Έχουμε προχωρήσει πλέον στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας με φιλικά παιχνίδια, όπου κάνουμε τις πρώτες δοκιμές και αυτό που μας έχει ικανοποιήσει είναι ότι βλέπω μεγάλη διάθεση από τις αθλήτριες μου.

Φυσικά, χρειαζόμαστε αρκετή ακόμα δουλειά, όμως θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε στο γήπεδο και μέσα από τα επόμενα φιλικά τεστ, προσπαθούμε  να γίνουμε καλύτεροι».

Προγραμματίζονται  νέα φιλικά τόσο για την ομάδα γυναικών όσο και την ομάδα Κορασίδων  και νεανίδων τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην επόμενη εβδομάδα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:17 Η Lidl Ελλάς ενισχύει την Τράπεζα Τροφίμων με δωρεά 30.000 ευρώ
14:14 Κορδός: «Είμαι ικανοποιημένος, συνεχίζουμε τη δουλειά»
14:10 Θεοδωρικάκος: Αναγκαία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δίκαιους όρους
14:05 Ποινική δίωξη σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη – Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει
14:03 Το «αντίο» του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας στον Ντίνο Βγενόπουλο
13:55 Σκληρή προειδοποίηση Μεντβέντεφ: Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει έναν πόλεμο με τη Ρωσία
13:47 Πάτρα: Πρώτες αναδοχές πανελλαδικά από το Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα – Ζεστή αγκαλιά για δύο παιδιά
13:40 Συναυλία κλασικής μουσικής στον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πάτρας
13:33 Η Αστυνομία «σάρωσε» τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα – 91.610 έλεγχοι και συλλήψεις στα
13:26 Τα καρδιαγγειακά πρώτη αιτία θανάτου – Εκδήλωση στην Πάτρα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
13:19 Το Welcome to UP 2025, υποδέχεται τρία από τα σημαντικότερα Φεστιβάλ Κινηματογράφου της χώρας
13:11 Επίδομα Παιδιού: Από την Τρίτη (30/9) οι αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας Α21
13:04 Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα της Euroleague, δείτε πότε παίζουν οι «αιώνιοι»
12:58 Το πόθεν έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου – Χωρίς ακίνητα και πολλές καταθέσεις
12:56 Ζελένσκι: «Η Ρωσία δεν θα σχεδιάσει νέα σύνορα στην Ουκρανία»
12:54 Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Για ποιο λόγο αυξήθηκαν τα εισοδήματά της
12:50 Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου – Τα ακίνητα και καταθέσεις 268.849,99 ευρώ
12:50 Ερασιτεχνικό: Το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα και το παράπονο…
12:45 Ο ΟΠΑΘΑ ενισχύθηκε και με τον Γκότση
12:45 Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα – Χωρίς αλλαγές και με λίγες καταθέσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ