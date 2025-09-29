Κορδός: «Είμαι ικανοποιημένος, συνεχίζουμε τη δουλειά»

Δυόμιση εβδομάδες έχουν συμπληρωθεί και η προετοιμασία της γυναικείας ομάδας βόλεϊ που φέτος θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής και οι αθλήτριες ανεβάζουν καθημερινά στροφές κάτω από τις οδηγίες του προπονητή μας Νίκου Κορδού και του συνεργάτη του Διονύση Μαμάση.

Τα πρώτα δείγματα αλλά και οι ελλείψεις της προετοιμασίας της ομάδας βόλεϊ της ΕΑΠ φάνηκαν μετά τις 2 πρώτες φιλικές αναμετρήσεις με Απόλλωνα και Αστέρια Αχαΐας.

Ο Νίκος Κορδός, σχολιάζοντας την πορεία της προετοιμασίας, τόνισε: «Έχουμε προχωρήσει πλέον στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας με φιλικά παιχνίδια, όπου κάνουμε τις πρώτες δοκιμές και αυτό που μας έχει ικανοποιήσει είναι ότι βλέπω μεγάλη διάθεση από τις αθλήτριες μου.

Φυσικά, χρειαζόμαστε αρκετή ακόμα δουλειά, όμως θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε στο γήπεδο και μέσα από τα επόμενα φιλικά τεστ, προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι».

Προγραμματίζονται νέα φιλικά τόσο για την ομάδα γυναικών όσο και την ομάδα Κορασίδων και νεανίδων τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην επόμενη εβδομάδα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



