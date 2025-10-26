Υδάτινοι πόροι: Ελπίδα για το μέλλον – Υπόγειο γλυκό νερό στον Κορινθιακό κόλπο ΧΑΡΤΕΣ

Μια πρωτοποριακή επιστημονική ανακάλυψη στον Κορινθιακό Κόλπο φέρνει στο φως την ύπαρξη γλυκού νερού χαμηλής αλατότητας, αποθηκευμένου σε ιζήματα κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας, με ηλικία που φτάνει τα 800.000 χρόνια. Η έρευνα, που διεξήχθη από διεθνή ομάδα επιστημόνων από τη Μάλτα και την Ιταλία, δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Hydrogeology Journal» και ανοίγει νέους ορίζοντες για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η λειψυδρία αποτελεί μείζον πρόβλημα.

Η μελέτη επικεντρώθηκε στον Κορινθιακό Κόλπο, μια περιοχή με έντονη γεωλογική δραστηριότητα και υψηλή συσσώρευση ιζημάτων, που την καθιστά ιδανική για τη διερεύνηση υπόγειων υδάτινων συστημάτων. «Η περιοχή αυτή αποτελεί φυσικό εργαστήριο για τη μελέτη του τρόπου σχηματισμού και διατήρησης του γλυκού νερού κάτω από τη θάλασσα», εξηγεί η επικεφαλής της έρευνας, Σενάι Χοροζάλ. Η ομάδα διαπίστωσε ότι οι πτώσεις της στάθμης της θάλασσας κατά τις παγετώδεις περιόδους επέτρεψαν στο νερό της βροχής και των ποταμών να διεισδύσει στα ιζήματα, δημιουργώντας αποθέματα που διατηρούνται μέχρι σήμερα.

Το γλυκό νερό εντοπίστηκε σε βάθη από 15 έως 700 μέτρα κάτω από τον πυθμένα, με εκτιμώμενο όγκο που φτάνει τα 250 κυβικά χιλιόμετρα, κυρίως στην κεντρική λεκάνη και την περιοχή των Αλκυονίδων. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν προηγμένες τεχνικές, όπως σεισμικά δεδομένα, πυρήνες γεωτρήσεων από το Διεθνές Πρόγραμμα Ανακάλυψης Ωκεανών (IODP) και υδρογεωλογική μοντελοποίηση, για να χαρτογραφήσουν την κατανομή του νερού και να μελετήσουν την εξέλιξή του.

Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι το νερό αποθηκεύτηκε κυρίως κατά τις παγετώδεις περιόδους, όταν η στάθμη της θάλασσας ήταν χαμηλότερη και μεγάλες εκτάσεις της υφαλοκρηπίδας εκτέθηκαν. Τα ιζηματογενή στρώματα χαμηλής διαπερατότητας συνέβαλαν στη διατήρηση αυτών των αποθεμάτων, παρά τις διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας. «Η σταθερότητα του συστήματος οφείλεται στη συνεχή τροφοδοσία κατά τις περιόδους χαμηλής στάθμης, αν και το νερό έχει αναμιχθεί με θαλασσινό σε κάποιο βαθμό», σημειώνει η Χοροζάλ.

Η ανακάλυψη έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, όπου η πίεση στους υδάτινους πόρους αυξάνεται λόγω κλιματικής αλλαγής και αυξημένης ζήτησης. Η χαρτογράφηση αυτών των υπόγειων αποθεμάτων προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη μελλοντική διαχείριση του νερού, αν και η αξιοποίησή τους απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό λόγω της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των παράκτιων περιοχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

