Κορονοϊός: Χαλαρώνουν το lockdown στη Σανγκάη μετά τις εικόνες απόγνωσης με ουρλιαχτά από τα παράθυρα

Παρά το γεγονός πως η Σανγκάη κατέγραψε τις τελευταίες 24 ώρες περισσότερα από 25.000 κρούσματα κορονοϊού, οι κινεζικές αρχές αποφάσισαν να ξεκινήσει η χαλάρωση του σκληρού lockdown στην πόλη. Κι αυτό μια μέρα μετά τις εικόνες που προκάλεσαν ανατριχίλα, με τον κόσμο σε απόγνωση.

Από σήμερα Δευτέρα (11.04.2022) η Σανγκάη θα ξεκινήσει να χαλαρώνει το lockdown σε κάποιες περιοχές, παρ’ ότι η εξάπλωση του κορονοϊού δεν αντιμετωπίστηκε πλήρως.

Οι πιέσεις εντείνονται προς τις αρχές της πολυπληθέστερης κινεζικής πόλης και μιας εκ των πλουσιότερων από τους κατοίκους οι οποίοι εμφανίζονται ολοένα και πιο απογοητευμένοι καθώς οι περιορισμοί τραβούν σε μάκρος, με αποτέλεσμα ορισμένοι εξ αυτών να δυσκολεύονται να βρουν επαρκείς ποσότητες τροφίμων και φαρμάκων.

Η Σανγκάη κατατάσσει τα συγκροτήματα κατοικιών σε τρεις κατηγορίες κινδύνου, ως ένα βήμα προς το να επιτραπούν οι “κατάλληλες δραστηριότητες” από πολίτες σε γειτονιές όπου δεν υπάρχουν θετικά περιστατικά κορονοϊού σε διάρκεια δύο εβδομάδων, δήλωσε ο Γκου Χονγκχούι, αξιωματούχος της πόλης.

Αν και δεν ήταν άμεσα σαφές πόσοι από τους 25 εκατ. κατοίκους θα επωφεληθούν από μια άμεση χαλάρωση των lockdown, η κίνηση αυτή υπόσχεται κάποια ανακούφιση για πολλούς που έχουν περιοριστεί στα σπίτια τους για πάνω από τρεις εβδομάδες σε μια μάχη κατά της μεγαλύτερης έξαρσης στην Κίνα από τότε που εντοπίστηκε ο κορονοϊός στη Γουχάν, στα τέλη του 2019.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο, φαίνονται οι κάτοικοι σε μια σειρά συγκροτημάτων με διαμερίσματα να ουρλιάζουν και να φωνάζουν από τα παράθυρά τους.

Residents in #Shanghai screaming from high rise apartments after 7 straight days of the city lockdown. The narrator worries that there will be major problems. (in Shanghainese dialect—he predicts people can’t hold out much longer—he implies tragedy).pic.twitter.com/jsQt6IdQNh

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 10, 2022