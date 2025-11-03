Κορωπί: Η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια ζητά την επιμέλεια των παιδιών της – «Φοβάμαι για τη ζωή μου»

Συγκλονίζει η νέα κίνηση της 40χρονης γυναίκας που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 50χρονο σύντροφό της στο Κορωπί. Η γυναίκα υπέβαλε αίτηση στην Εισαγγελία Ανηλίκων ζητώντας να πάρει πίσω τα παιδιά της, τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παίδων με εισαγγελική εντολή.

03 Νοέ. 2025 14:19
Pelop News

Με λόγια που αποτυπώνουν φόβο αλλά και αποφασιστικότητα, η 40χρονη γυναίκα ζητά να της επιστραφούν τα παιδιά της, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμη να συμμορφωθεί με κάθε μέτρο που θα της επιβληθεί, προκειμένου να ζήσουν όλοι μαζί σε ασφαλές περιβάλλον. Στην αίτησή της περιγράφει τη φρίκη που βίωσε και ξεκαθαρίζει πως δεν επιθυμεί καμία επαφή με τον 50χρονο δράστη, τονίζοντας πως «παρ’ ολίγον να μου στοιχίσει τη ζωή».

Η γυναίκα στην αίτησή της προς την Εισαγγελία αναφέρει:
«Ζητώ να χορηγήσετε τη δέουσα εντολή ώστε να παραλάβω τα τέκνα μου και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας όποτε και με όποιο τρόπο κρίνετε καταλληλότερο, δηλώνοντας παράλληλα πως θα αποδεχτώ κάθε μέτρο το οποίο τυχόν διατάξετε, ώστε να ζήσω με τα παιδιά μου σε ασφαλές περιβάλλον. Η ασφάλεια και το καλό των παιδιών μου και εμού είναι εκείνο που με ενδιαφέρει και όχι να προστατεύσω τον δράστη της επίθεσης εναντίον μου, που παρ’ ολίγον να μου στοιχίσει τη ζωή. Δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο ουδεμία επαφή με τον κατηγορούμενο καθώς φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλεια των παιδιών μου».

Η γυναίκα, που νοσηλεύτηκε μετά τον άγριο ξυλοδαρμό, παραμένει υπό ψυχολογική παρακολούθηση, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά της φιλοξενούνται προσωρινά στο νοσοκομείο Παίδων με εντολή εισαγγελέα.

Ο 50χρονος σύντροφός της, ο οποίος φέρεται να την ξυλοκόπησε άγρια μπροστά στα παιδιά, έχει κριθεί προφυλακιστέος, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της γυναίκας και σωματική βλάβη ανηλίκων, καθώς φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του περιστατικού, ισχυριζόμενος ότι επέστρεψε από ταξίδι στο εξωτερικό και βρήκε τη σύντροφό του τραυματισμένη.

 
