Κορωπί: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη – Έκανε τον ανήξερο ο 50χρονος

Ο σύζυγος της Λιθουανής που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, έκανε τα πάντα για να εξαπατήσει τις αρχές, όμως υπέπεσε σε ένα μοιραίο «λάθος».

Ο δράστης του άγριου ξυλοδαρμού της γυναίκας στο Κορωπί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μπήκε μέσα στο σπίτι και επιτέθηκε με μανία στη σύζυγό του. Κηλίδες από αίματα σε σαλόνι και κουζίνα μαρτυρούν τις εφιαλτικές στιγμές που πέρασε στα χέρια του συλληφθέντα η διασωληνωμένη γυναίκα.

Ο συλληφθείς είναι αυτός που τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε: «Μπήκα στο σπίτι και βρήκα την γυναίκα μου σωριασμένη με αίματα στο πάτωμα». Μάλιστα, τους είπε πως «ήταν στο πάτωμα και εγώ την μετέφερα στον καναπέ».

Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ., αμέσως κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά και πήραν το τηλέφωνο του δράστη στα χέρια τους. Εκείνος συνέχιζε να λέει πως έτσι βρήκε την γυναίκα του, πεσμένη στο έδαφος, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το ΕΚΑΒ το κάλεσαν οι αστυνομικοί και όχι ο σύζυγος.

Οι αρχές, μετά από μια σειρά ερωτήσεων όπου ο δράστης συνεχώς έδινε απαντήσεις που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, του ζήτησαν να ανοίξει το τηλέφωνό του. Εκεί διαπίστωσαν πως είχε μια φωτογραφία με την γυναίκα του χτυπημένη, αλλά να στέκεται στα πόδια της. Αυτό ήρθε, όμως, σε αντίθεση με εκείνο που τους είχε πει, ότι την βρήκε στο πάτωμα και την μετέφερε.

Ενδεικτικές του κλίματος τρομοκρατίας που υπήρχε στο σπίτι του μαρτυρίου είναι οι αντιδράσεις του μεγάλου παιδιού της οικογένειας (4 ετών), που ήταν μπροστά στον ξυλοδαρμό (ακόμη έναν) της μητέρας του. Σε ερωτήσεις παιδοψυχολόγων για το αν φοβάται κάποιον, ακόμη και μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα, το παιδί απάντησε: «Ναι, φοβάμαι τον μπαμπά».

Το παιδί θεωρείται ο πιο σημαντικός μάρτυρας, όμως ό,τι πει στην ΕΛ.ΑΣ. θα το πει σε ειδικούς παιδοψυχολόγους και με πρωταρχικό στόχο την προστασία της ήδη εύθραυστης ψυχολογίας του. Η γυναίκα εξακολουθεί να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

