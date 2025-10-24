Κορωπί: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη – Έκανε τον ανήξερο ο 50χρονος

Ο συλληφθείς είναι αυτός που τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε: «Μπήκα στο σπίτι και βρήκα την γυναίκα μου σωριασμένη με αίματα στο πάτωμα». Μάλιστα, τους είπε πως «ήταν στο πάτωμα και εγώ την μετέφερα στον καναπέ».

Κορωπί: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη - Έκανε τον ανήξερο ο 50χρονος
24 Οκτ. 2025 16:20
Pelop News

Ο σύζυγος της Λιθουανής που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, έκανε τα πάντα για να εξαπατήσει τις αρχές, όμως υπέπεσε σε ένα μοιραίο «λάθος».

Ο δράστης του άγριου ξυλοδαρμού της γυναίκας στο Κορωπί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μπήκε μέσα στο σπίτι και επιτέθηκε με μανία στη σύζυγό του. Κηλίδες από αίματα σε σαλόνι και κουζίνα μαρτυρούν τις εφιαλτικές στιγμές που πέρασε στα χέρια του συλληφθέντα η διασωληνωμένη γυναίκα.

Ο συλληφθείς είναι αυτός που τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε: «Μπήκα στο σπίτι και βρήκα την γυναίκα μου σωριασμένη με αίματα στο πάτωμα». Μάλιστα, τους είπε πως «ήταν στο πάτωμα και εγώ την μετέφερα στον καναπέ».

Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ., αμέσως κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά και πήραν το τηλέφωνο του δράστη στα χέρια τους. Εκείνος συνέχιζε να λέει πως έτσι βρήκε την γυναίκα του, πεσμένη στο έδαφος, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το ΕΚΑΒ το κάλεσαν οι αστυνομικοί και όχι ο σύζυγος.

Οι αρχές, μετά από μια σειρά ερωτήσεων όπου ο δράστης συνεχώς έδινε απαντήσεις που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, του ζήτησαν να ανοίξει το τηλέφωνό του. Εκεί διαπίστωσαν πως είχε μια φωτογραφία με την γυναίκα του χτυπημένη, αλλά να στέκεται στα πόδια της. Αυτό ήρθε, όμως, σε αντίθεση με εκείνο που τους είχε πει, ότι την βρήκε στο πάτωμα και την μετέφερε.

Ενδεικτικές του κλίματος τρομοκρατίας που υπήρχε στο σπίτι του μαρτυρίου είναι οι αντιδράσεις του μεγάλου παιδιού της οικογένειας (4 ετών), που ήταν μπροστά στον ξυλοδαρμό (ακόμη έναν) της μητέρας του. Σε ερωτήσεις παιδοψυχολόγων για το αν φοβάται κάποιον, ακόμη και μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα, το παιδί απάντησε: «Ναι, φοβάμαι τον μπαμπά».

Το παιδί θεωρείται ο πιο σημαντικός μάρτυρας, όμως ό,τι πει στην ΕΛ.ΑΣ. θα το πει σε ειδικούς παιδοψυχολόγους και με πρωταρχικό στόχο την προστασία της ήδη εύθραυστης ψυχολογίας του. Η γυναίκα εξακολουθεί να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 Διαβήτης: Διαμαρτυρία πασχόντων για διακοπή χορήγησης ταινιών – Η μέτρηση είναι θέμα ζωής
19:55 Ζάκυνθος: Τα στοιχεία του 36χρονου, που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών
19:45 Σοκ, νεκρός τουρίστας εν πλω στο κρουαζιερόπλοιο Aidablu
19:37 Αμερικανική επίθεση σε «ναρκοτρομοκράτες», 6 νεκροί σε σκάφος που διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική
19:29 «Θα σας σκοτώσω, θα σας σφάξω, θα σας βγάλω τα μάτια», 21 μήνες φυλάκιση για τις απειλές
19:20 «Ζώνη, σώμα και κάθισμα είχαν γίνει ένα», αποκαλύψεις σοκ για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
19:10 Μπονέλης στον Peloponnisos FM: «Κανένας θάνατος λουόμενου το καλοκαίρι του 2025»
19:00 Πάτρα – Αρχαιολογικό Μουσείο: Τα μέτρα για να μη γίνουν τα… του Λούβρου
18:55 Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
18:47 Καιρός: Μετά τις βροχές και καταιγίδες, πάλι άνοδος της θερμοκρασίας
18:37 Η Γενετική μας ιστορία μπορεί να σώσει ζωές
18:33 Κέλλας στη Βουλή: «Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς σε Ελλάδα και Ευρώπη»
18:23 Φοινικούντα: «Φοβάμαι για τη ζωή μου, θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι»
18:15 Δυτική Αχαΐα: Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών
18:11 Οι «σφυρίχτρες» για την διπλή μάχη του ΝΟΠ με Πανιώνιο
18:00 Διεύθυνση Μεταφορών: Η Βασιλική Καραμπάτσου μιλάει στην «Π» για τις υποθέσεις σε Αίγιο, Αμαλιάδα και Πάτρα
17:53 Που θα δείτε Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός και Μπάγερν-Ολυμπιακός
17:45 Γιορτάζοντας τη ζωή και τη σοφία των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας – Μια μοναδική δράση της Cο2gether στην Πάτρα.
17:43 Το μεγάλο «μυστικό» με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, γιατί ψάχνουν πόσοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία το ίδιο βράδυ
17:38 «Ο μπαμπάς χτύπησε την μαμά», τα δακρυσμένα μάτια του 4χρονου κοριτσιού αποκάλυψαν την κακοποίηση στο Κορωπί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ