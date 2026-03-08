Κορυδαλλός: Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε στις φυλακές ο Νορβηγός που είχε δολοφονήσει αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νορβηγός προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, χωρίς όμως τελικά να τα καταφέρει.

08 Μαρ. 2026 20:36
Pelop News

Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε νωρίτερα στις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατείται ο Νορβηγός που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του 32χρονοτ αστυνομικού σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό νοσοκομείο της Νίκαιας
Το τραύμα που προκάλεσε στον εαυτό του δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, όμως για παν ενδεχόμενο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα, απ’ όπου αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στην ψυχιατρική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού όπου κρατείται.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για το περιστατικό θα γίνει έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να παρθούν καταθέσεις τόσο από σωφρονιστικούς υπαλλήλους όσο κι από κρατούμενους.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο όταν ο 32χρονος αστυνομικός έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε μπαρ της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία , ο αστυνομικός είχε προσπαθήσει να παρέμβει σε καυγά, με αποτέλεσμα να δεχθεί θανάσιμο χτύπημα στον λαιμό από τον 44χρονο Νορβηγό.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε θαμώνες του καταστήματος, ενώ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε ακόμη ένας άνδρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
