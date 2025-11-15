Κορυδαλλός: Δύο 13χρονοι άρπαξαν πορτοφόλι 19χρονης μέσα στο Μετρό

Στο στόχαστρο δύο ανήλικων κλεφτών βρέθηκε μια 19χρονη στον σταθμό του Μετρό Κορυδαλλού, οι οποίοι της άρπαξαν το πορτοφόλι χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης. Οι δράστες συνελήφθησαν άμεσα από αστυνομικούς του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ».

Κορυδαλλός: Δύο 13χρονοι άρπαξαν πορτοφόλι 19χρονης μέσα στο Μετρό
15 Νοέ. 2025 18:24
Pelop News

Στον σταθμό του Μετρό «Κορυδαλλός», δύο 13χρονοι έβαλαν στο «μάτι» μια 19χρονη και, εκμεταλλευόμενοι τη στιγμή, της έκλεψαν το πορτοφόλι μέσα από την τσάντα της. Ο ένας ανήλικος την απασχόλησε, ενώ ο δεύτερος άρπαξε το πορτοφόλι που περιείχε άγνωστο χρηματικό ποσό.

Η πράξη τους δεν έμεινε ατιμώρητη, καθώς αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», που πραγματοποιούσαν περιπολίες στον σταθμό, εντόπισαν τους δύο ανήλικους λίγο μετά το περιστατικό. Τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία, ενώ οι δύο 13χρονοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:36 ΗΠΑ και Ισραήλ σχεδιάζουν νέο «χάρτη» για τη Γάζα: Πράσινη ζώνη υπό στρατιωτικό έλεγχο και κόκκινη ζώνη για τους Παλαιστίνιους
19:24 ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για τις αγροτικές ενισχύσεις – Ο Χατζηδάκης ζητά δουλειά «7 ημέρες τη βδομάδα»
19:12 Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Συμβόλαιο θανάτου ή προσωπική βεντέτα; Το λάθος που τους πρόδωσε
19:01 Ο …μισός Απόλλων σημαντική νίκη κόντρα στον Ηλυσιακό
19:00 Νέα φάση για το “Τουρισμός για Όλους 2025”: Προστίθενται νέοι δικαιούχοι, πώς θα αναδειχθούν
18:48 Πάτρα: «Κολοφώνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας» – Η τέχνη του βιβλίου στο Πολύεδρο
18:36 Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση-«μαμούθ» με τηλεφωνικές απάτες σε όλη τη χώρα: 45 συλλήψεις, λεία 7,6 εκατ. ευρώ ΦΩΤΟ
18:24 Κορυδαλλός: Δύο 13χρονοι άρπαξαν πορτοφόλι 19χρονης μέσα στο Μετρό
18:12 Οι Αρκάδες της Πάτρας τίμησαν τη μνήμη του Οσίου Νείλου του Μυροβλύτου ΦΩΤΟ
18:00 Πάτρα: Ξεκίνησε η αποξήλωση των προβλητών στη Μαρίνα -Δεν θα είναι πλέον βυθισμένη
17:53 Τροχαίο στο Βελεστίνο: Εκτροπή τουριστικού λεωφορείου με 30 επιβάτες – Δέκα τραυματίες ΦΩΤΟ
17:49 Ο Απόλλων μπροστά τρεις πόντους στο ημίχρονο, τρόμαξαν με Μανάκα
17:48 Πάτρα: Μια εβδομάδα γεμάτη τέχνη, λόγο και δημιουργία στο Πολύεδρο
17:36 Όταν ο Πάπας συνάντησε το Χόλιγουντ: Μπλάνσετ, Μπελούτσι και Σπάικ Λι στο Βατικανό
17:24 Ο «Πρίγκιπας της Οπισθογωνίας» στο θέατρο act: Μια κωμικοτραγική ιστορία αγάπης, φιλίας και απώλειας
17:20 O NOΠ πάλεψε, αλλά έχασε από τη Χίο και μένει χωρίς νίκη
17:12 Καταδίκη από το ΜέΡΑ25 για τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο – «Αμαυρώνουν το μήνυμα της εξέγερσης»
17:00 Πάτρα: Ανω-κάτω… για καλό – Ανάπλαση σε τελικό στάδιο, νέοι πεζόδρομοι
16:48 Στήριξη από τους φορείς στο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ – «Αλλάζει σελίδα η δημόσια ραδιοτηλεόραση»
16:44 Λίνα Μενδώνη: «Το Ρωμαϊκό Ωδείο ξαναγίνεται η καρδιά της Πάτρας» – «Αποδίδουμε όχι μόνο ένα μνημείο, αλλά έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ