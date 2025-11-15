Κορυδαλλός: Δύο 13χρονοι άρπαξαν πορτοφόλι 19χρονης μέσα στο Μετρό

Στον σταθμό του Μετρό «Κορυδαλλός», δύο 13χρονοι έβαλαν στο «μάτι» μια 19χρονη και, εκμεταλλευόμενοι τη στιγμή, της έκλεψαν το πορτοφόλι μέσα από την τσάντα της. Ο ένας ανήλικος την απασχόλησε, ενώ ο δεύτερος άρπαξε το πορτοφόλι που περιείχε άγνωστο χρηματικό ποσό.

Η πράξη τους δεν έμεινε ατιμώρητη, καθώς αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», που πραγματοποιούσαν περιπολίες στον σταθμό, εντόπισαν τους δύο ανήλικους λίγο μετά το περιστατικό. Τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία, ενώ οι δύο 13χρονοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων.

