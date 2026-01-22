Κορυδαλλός: Συμμορία «σήκωσε» χρυσοχοείο σε δύο λεπτά

Οι θρασύτατοι διαρρήκτες σήκωσαν το ρολό ασφαλείας, εισέβαλαν στον χώρο έρποντας και, έχοντας κουβάδες ανά χείρας, άρχισαν να σαρώνουν προθήκες και βιτρίνες καταφέρνοντας να «αδειάσουν» το κατάστημα σε λιγότερο από δύο λεπτά.

Κορυδαλλός: Συμμορία «σήκωσε» χρυσοχοείο σε δύο λεπτά
22 Ιαν. 2026 15:16
Pelop News

Ένα λεπτό και σαράντα δύο δευτερόλεπτα. Τόσα χρειάστηκαν τα μέλη συμμορίας «ποντικών» για να καθαρίσουν τα ξημερώματα της Πέμπτης ένα χρυσοχοείο στην περιοχή του Κορυδαλλού.

Την ώρα που η πόλη ήταν μουδιασμένη και μετρούσε τις πληγές της από την φονική κακοκαιρία που άφησε πίσω της δύο νεκρούς, οι δράστες βρήκαν την ευκαιρία να «πιάσουν δουλειά».

Στη συνέχεια οι δράστες αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

