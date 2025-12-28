Κορυφαίος παίκτης της χρονιάς ο Ντεμπελέ -Έλαμψαν Γιαμάλ και Παρί Σεν Ζερμέν

«Η καλύτερη σεζόν της καριέρας του», έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί ομόφωνα η περίοδος 2024-25 του Ουσμάν Ντεμπελέ με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Επιθετικός ηγέτης μιας ομάδας που κέρδισε τα πάντα, ο 28χρονος επιθετικός βραβεύτηκε δίκαια με τη Χρυσή Μπάλα, αφού σημείωσε 35 γκολ και έδωσε 16 ασίστ σε 53 αγώνες με την ομάδα της πρωτεύουσας.

Η χρονιά, ωστόσο, επιφύλαξε ακόμα μια τιμητική διάκριση για τον Γάλλο διεθνή, λίγο πριν δώσει τη θέση της στο 2026. Απόψε (28/12), στα βραβεία Globe Soccer που πραγματοποιήθηκαν στο Ντουμπάι, ο αμφιδέξιος παίκτης τιμήθηκε για άλλη μια φορά με ένα βραβείο κύρους.

Κυριαρχία της Παρί Σεν Ζερμέν στις βραβεύσεις FIFA The Best 2025

Υποψήφιος μεταξύ των καλύτερων παικτών της περασμένης σεζόν, ο Ουσμάν Ντεμπελέ κέρδισε τη διάκριση του κορυφαίου Παίκτη της Χρονιάς, υπερισχύοντας των Λαμίν Γιαμάλ, Κιλιάν Μπαπέ, Ραφίνια και Βιτίνια. Ένα νέο τρόπαιο που επιβεβαιώνει την εντυπωσιακή πορεία του.

Ο Λαμίν Γιαμάλ βραβεύτηκε ως ο καλύτερος επιθετικός της χρονιάς για το 2025. Ο έφηβος σταρ της Μπαρτσελόνα επικράτησε των Ουσμάν Ντεμπελέ και Κβίτσα Κβαρατσκέλια της Παρί Σεν Ζερμέν, του Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης και του συμπαίκτη του στους «Μπλαουγκράνα», Ραφίνια.

«Ευχαριστώ τα βραβεία Globe Soccer για αυτό το βραβείο, την οικογένειά μου, την ομάδα μου, τους συμπαίκτες μου, τους φίλους μου. Είμαι πολύ χαρούμενος», δήλωσε το παιδί-θαύμα όταν παρέλαβε το τρόπαιό του από τον Αντρές Ινιέστα.

Ο Πορτογάλος μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν, Βιτίνια, τιμήθηκε ως ο καλύτερος μέσος. Μετά από μια αξιοσημείωτη σεζόν το 2024-2025, ο παίκτης επιβεβαίωσε γι΄ άλλη μια φορά τη σημασία του στην καρδιά του παιχνιδιού της παριζιάνικης ομάδας.

Η ικανότητά του να δημιουργεί, να οργανώνει και να δίνει ενέργεια στη μεσαία γραμμή τον έχει καταστήσει απαραίτητο πυλώνα της ομάδας του Λουίς Ενρίκε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



