Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις της 454ης Επετείου της Ναυμαχίας Ναυπάκτου, το πρόγραμμα

Ο Δήμος Ναυπακτίας, όπως και κάθε χρόνο, τιμά την Ναυμαχία της Ναυπάκτου 7/10/1571, το ιστορικό γεγονός που σημάδεψε την Ευρώπη και τον κόσμο. Οι Εορτασμοί της 454ης Επετείου κορυφώνονται το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12/10/ 2025.

Σήμερα, Παρασκευή 10/10/2025, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων διαμορφώνεται ως εξής:

10:00-12:00: «O Miguel de Cervantes Saavedra διηγείται…» δρώμενο για παιδιά από 9 έως 12 ετών από τον πολιτιστικό σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές». Αύλειος χώρος Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη

19:30: Παρέλαση – Αναγγελία Ναυμαχίας από τον Σύλλογο Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές Λήξη Παρέλασης: Αύλειος χώρος Ιδρύματος Μπότσαρη

20:30: Διάλεξη της ιστορικού – ερευνήτριας και ποιήτριας δρ. Νάσας Παταπίου με τίτλο «Κύπρος και Ναυμαχία της Ναυπάκτου». Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη

Οι φετινές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδος και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

