Κόστα: «Δύσκολο να προβλεφθεί η διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο European Newsroom (ENR) ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί η διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς –όπως ανέφερε– «δεν είναι σαφής ο τελικός στόχος της αποστολής».

Στην ίδια συνέντευξη, με αφορμή τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες (19-20 Μαρτίου 2026), ο κ. Κόστα εξέφρασε βαθιά ανησυχία της ΕΕ για τις συνέπειες του πολέμου στη διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες, τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις, την οικονομική ασφάλεια, το ενεργειακό κόστος και τον κίνδυνο τρομοκρατίας. Υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε από ΗΠΑ και Ισραήλ χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Ευρωπαίων συμμάχων, ενώ καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν κατά γειτονικών χωρών στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο.

Για τα Στενά του Ορμούζ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι η ΕΕ ζητά από όλα τα μέρη αυτοσυγκράτηση, άμεση κατάπαυση πυρός και επιστροφή στη διπλωματία, ως μοναδικό τρόπο διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Επανέλαβε την πλήρη ευθυγράμμιση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ζητήματα διεθνούς δικαίου, πολυμερούς συστήματος και στήριξης των Ηνωμένων Εθνών.

Σχετικά με τις επιπτώσεις στην ενέργεια, χαρακτήρισε την κρίση «δραματική και απαιτητική» και ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει εργαλειοθήκη προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση της εκτίναξης τιμών. Ταυτόχρονα τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης και ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας μέσω εγχώριας παραγωγής (ανανεώσιμες πηγές και πυρηνική ενέργεια), ώστε η ΕΕ να μην εξαρτάται από εισαγόμενη ενέργεια.

Για την άμεση ανταπόκριση ευρωπαϊκών χωρών μετά την επίθεση με drone σε βρετανική βάση στην Κύπρο, ο κ. Κόστα υπογράμμισε ότι Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Κάτω Χώρες αντέδρασαν άμεσα, αποδεικνύοντας την ικανότητα αυτόνομης δράσης. Επανέλαβε ότι το άρθρο 42.7 της Συνθήκης προβλέπει ρητά αμοιβαία προστασία μεταξύ κρατών-μελών.

Στα Δυτικά Βαλκάνια, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εξέφρασε «αίσθηση επείγοντος» για τη διεύρυνση της ΕΕ, σημειώνοντας ότι το Μαυροβούνιο στοχεύει να γίνει το 28ο κράτος-μέλος έως το 2028 (πολύ νωρίτερα από το 2035). Τόνισε ότι η διεύρυνση αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά απαιτεί αυστηρή τήρηση των Κριτηρίων της Κοπεγχάγης και μεταρρυθμίσεις, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σταδιακής ενσωμάτωσης και ενισχυμένης συνεργασίας.

Για την Ουκρανία και τη Ρωσία, διέψευσε σενάρια εξομάλυνσης σχέσεων της ΕΕ με τη Μόσχα, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική εστιάζει στην πλήρη ενεργειακή αποσύνδεση από τη Ρωσία. Δήλωσε ότι διάλογος για ασφάλεια και ειρήνη θα χρειαστεί στο μέλλον, αλλά όχι αυτή τη στιγμή. Επανέλαβε την πλήρη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία (στρατιωτική, πολιτική, οικονομική, διπλωματική) και χαρακτήρισε «απαράδεκτο» να υποχωρεί κράτος-μέλος από συμφωνημένες αποφάσεις (αναφορά σε Ουγγαρία για δάνειο). Τέλος, ανέφερε ότι η ΕΕ συνεργάζεται με την Ουκρανία για την επαναλειτουργία και προστασία του αγωγού Druzhba.

