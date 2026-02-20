Κώστας Δόξας: Ακόμα δέχομαι μηνύματα που λένε “αυτός δεν έδειρε τη γυναίκα του;”

Ο τραγουδιστής σε συνέντευξη που έδωσε στο Buongiorno την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, τόνισε πως όσα συνέβησαν δεν τον οδήγησαν απλώς σε επαγγελματική πτώση αλλά σε «γκρεμό» και πως αυτό που τον «κράτησε» ήταν η ιδιότητα του πατέρα.

Κώστας Δόξας: Ακόμα δέχομαι μηνύματα που λένε "αυτός δεν έδειρε τη γυναίκα του;"
20 Φεβ. 2026 15:40
Pelop News

Για τη δικαστική διαμάχη με τη Μαρία Δεληθανάση μετά την καταγγελία της για ενδοοικογενειακή βία μίλησε ο Κώστας Δόξας, υποστηρίζοντας πως ακόμα και μετά από τόσα χρόνια, συνεχίζει να δέχεται μηνύματα από αγνώστους πως ήταν αυτός που «είχε δείρει τη γυναίκα του».

Ο τραγουδιστής σε συνέντευξη που έδωσε στο Buongiorno την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, τόνισε πως όσα συνέβησαν δεν τον οδήγησαν απλώς σε επαγγελματική πτώση αλλά σε «γκρεμό» και πως αυτό που τον «κράτησε» ήταν η ιδιότητα του πατέρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις μηνύσεις που έχει κάνει κατά της πρώην συζύγου του, επισημαίνοντας πως θα μπορούσαν να είναι φίλοι μετά το διαζύγιό τους, αλλά δεν είναι εφικτό.

Ο Κώστας Δόξας είπε αναλυτικά: «Λέγεται ότι κάνω πάρα πολλές μηνύσεις. Ουδέποτε έχει ειπωθεί το περιεχόμενο των μηνύσεων. Εάν μας πουν σε τι αφορά το περιεχόμενο, μπορεί να αλλάξουν πολλά. Δηλαδή αυτές οι μηνύσεις τι αφορούν; Αν αφορούν ας πούμε επειδή το κολωνάκι είναι στραβό και δεν είναι έτσι, θα πω εντάξει έχουν δίκιο. Εάν αφορούν σε κάτι σημαντικό όπως η προστασία ενός παιδιού; Επίσης δεν μας έχουν πει αν είναι απλές μηνύσεις ή αν πλέον παραπέπονται από εισαγγελέα ανηλίκων. Το ουσιαστικό κομμάτι είναι πώς χειριζόμαστε κάποιες καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τα παιδιά μας, πώς τα δηλητηριάζουμε. Εγώ κοιτάζω να είμαι όσο πιο αληθινός και υποστηρικτικός και σωστός μπαμπάς γίνεται. Γιατί αυτό που με κράτησε για να μην φλιπάρω, ήταν η ιδιότητα μου ως μπαμπάς. Δυο άνθρωποι χωρίζουν, για πολλούς λόγους, γιατί να είμαστε εχθροί; Θα μπορούσαμε να ήμασταν φίλοι. Ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, ας πούμε σήμερα δέχθηκα μήνυμα από άγνωστο που λέει “αυτός δεν έδειρε τη γυναίκα του;”. Οκ, δεν με οδήγησε σε επαγγελματική πτώση, ήταν ένας γκρεμός».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μίλησε για τις ημέρες που περνά με την κόρη που έχει αποκτήσει με τη Μαρία Δεληθανάση: «Έχω τις μέρες μου με το παιδί. Αυτό είναι μία απόφαση δικαστική που ισχύει εδώ και εφτά χρόνια. Έχω την Τρίτη, την Τετάρτη και τη μισή Πέμπτη. Είναι ποιοτικός χρόνος, πολύ ουσιαστικός. Είμαστε μαζί με το Σοφάκι και πιστεύω ότι όλα κυλάνε καλά», σημείωσε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:50 «Ήμουν σε θέση άμυνας» υποστήριξε ο 38χρονος Βούλγαρος για τη δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού, ΒΙΝΤΕΟ
18:41 «Έφυγε» από τη ζωή ο μεγάλος Απολλωνιστής Γιάννης Μούγιος
18:31 Με ειδικό νάρθηκα στον αντίχειρα ο Μιλουτίνοφ, ΒΙΝΤΕΟ
18:24 Αρχιφύλακας και δολοφόνος έκαναν βόλτες σαν φιλαράκια στους διαδρόμους στις φυλακές Δομοκού
18:15 Τέμπη: Αναβολή στις εκταφές, απουσίαζε η αρμόδια εισαγγελική λειτουργός από το γραφείο της!
18:04 Πάτρα: Από σήμερα η πόλη έχει νέα δημοτικά τέλη – Αντιπαράθεση στο δημοτικό συμβούλιο και για το Τεχνικό Πρόγραμμα
17:56 Μπαρτζώκας: Η μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις έχει δώσει ψυχολογική ώθηση στον Παναθηναϊκό
17:48 Μαρίνα Σάττι για Akyla: «Το τραγούδι του μου φάνηκε τέλειο»
17:32 Ζελένσκι προς υπουργούς: «Προετοιμαστείτε για μακρά σύγκρουση»
17:30 Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η μάχεται στα Χανιά
17:25 Καιρός: Έκτακτο δελτίο, έντονα φαινόμενα σε δυτική και η ανατολική Ελλάδα
17:16 Χουάντσο: Κάθε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι σκληρό
17:15 «Ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα», η μαρτυρία του συλλέκτη μετά την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των φωτογραφιών της Καισαριανής
17:12 Πατρινό Καρναβάλι: Χωρίς σταματημό φτάνουν λεωφορεία με επισκέπτες – Γεμίζει η πόλη με καρναβαλιστές ΦΩΤΟ
17:08 Φυσική λύση για τη δυσκοιλιότητα – Τι προτείνουν οι ειδικοί
17:00 Ο Youtuber Jeremy στην «Π»:  «Το κράτος έχει μια τάση να ελέγχει τα πράγματα» ΒΙΝΤΕΟ
16:52 Αγρίνιο: Τροχαίο με τραυματία έναν μοτοσικλετιστής – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
16:44 Τραγωδία στη λίμνη Βαϊκάλη: Επτά νεκροί όταν όχημα έσπασε τον πάγο
16:40 Παπασταύρου: Oι συμφωνίες στην ενέργεια στην ατζέντα συνάντησης με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ
16:37 Πλημμυρική απειλή στο Πύθιο: Τα νερά του Έβρου «άγγιξαν» τα σπίτια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ