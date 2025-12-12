Κώστας Κυρανάκης: Οι οδηγοί ταξί ταλαιπωρούν τους Αθηναίους

O αναπληρωτής υπουργών Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφέρθηκε στους οδηγούς ταξί, οι οποίοι – όπως είπε – ταλαιπωρούν τους πολίτες στην Αθήνα και ζητούν αύξηση κομίστρων πίσω από κλειστές πόρτες.

«Δεν μπορούν να ταλαιπωρούν και να εκβιάζουν τους Αθηναίους χωρίς να λένε την αλήθεια ότι έρχονται πίσω από κλειστές πόρτες και ζητούν αύξηση κομίστρων», δήλωσε ο κ. Κυρανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα μπλόκα των αγροτών, με τον κ. Κυρανάκη να τονίζει: «Υπάρχουν αγρότες έντιμοι που παράγουν και πρέπει να ανταμείβονται – αυτή είναι η βασική γραμμή της κυβέρνησης. Αν καταλαβαίνω σωστά, το αίτημα των μπλόκων είναι “θέλουμε να συνεχίσουμε όπως πριν”, δηλαδή ζητούν η τεχνική λύση, για την οποία έχουμε εξεταστική τώρα και φέρνει πρόστιμα για την Ελλάδα με έρευνα Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να συνεχιστεί. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να ελέγχεται με σωστό τρόπο ποιος παίρνει λεφτά και γιατί. Αν συνεχίσουμε το προηγούμενο καθεστώς, τελείωσαν τα λεφτά».

