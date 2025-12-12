Κώστας Κυρανάκης: Οι οδηγοί ταξί ταλαιπωρούν τους Αθηναίους

«Πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να ελέγχεται με σωστό τρόπο ποιος παίρνει λεφτά και γιατί», δήλωσε για τα αγροτικά μπλόκα ο υπ. Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης.

Κώστας Κυρανάκης: Οι οδηγοί ταξί ταλαιπωρούν τους Αθηναίους
12 Δεκ. 2025 10:48
Pelop News

O αναπληρωτής υπουργών Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφέρθηκε στους οδηγούς ταξί, οι οποίοι – όπως είπε – ταλαιπωρούν τους πολίτες στην Αθήνα και ζητούν αύξηση κομίστρων πίσω από κλειστές πόρτες.

«Δεν μπορούν να ταλαιπωρούν και να εκβιάζουν τους Αθηναίους χωρίς να λένε την αλήθεια ότι έρχονται πίσω από κλειστές πόρτες και ζητούν αύξηση κομίστρων», δήλωσε ο κ. Κυρανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα μπλόκα των αγροτών, με τον κ. Κυρανάκη να τονίζει: «Υπάρχουν αγρότες έντιμοι που παράγουν και πρέπει να ανταμείβονται – αυτή είναι η βασική γραμμή της κυβέρνησης. Αν καταλαβαίνω σωστά, το αίτημα των μπλόκων είναι “θέλουμε να συνεχίσουμε όπως πριν”, δηλαδή ζητούν η τεχνική λύση, για την οποία έχουμε εξεταστική τώρα και φέρνει πρόστιμα για την Ελλάδα με έρευνα Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να συνεχιστεί. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να ελέγχεται με σωστό τρόπο ποιος παίρνει λεφτά και γιατί. Αν συνεχίσουμε το προηγούμενο καθεστώς, τελείωσαν τα λεφτά».

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Με τρεις απουσίες η Παναχαϊκή κόντρα στον Μιλτιάδη
18:00 Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα
17:55 Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό
17:45 Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
17:36 Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
17:30 Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
17:22 Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ
17:11 Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ
17:08 Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
17:00 Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές
16:52 Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου
16:44 Μετανάστες μπήκαν στην Πολωνία μέσω τούνελ στα σύνορα με Λευκορωσία
16:36 Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται
16:28 Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
16:25 «Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ
16:20 Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι: Πυρετός διαβουλεύσεων για το ουκρανικό
16:12 Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933
16:04 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»
15:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
15:48 Χαλκίδα: Σκύλος δάγκωσε ηλικιωμένο στο πόδι του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ