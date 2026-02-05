Κώστας Σόμμερ: Εξιτήριο μετά την πνευμονία

Ο Κώστας Σόμμερ έλαβε εξιτήριο από την ιδιωτική κλινική όπου νοσηλεύτηκε τις τελευταίες ημέρες λόγω πνευμονίας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος και η σύζυγός του Βαλεντίνα Παπαδάκη σε κοινές δηλώσεις τους στην κάμερα του «Happy Day».

Ο ηθοποιός, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας, μίλησε για την εμπειρία του και έστειλε ένα μήνυμα προσοχής προς όλους: «Καμιά φορά όταν είσαι λίγο πιο δυναμικός, υπερβαίνεις τα όριά σου, δεν το καταλαβαίνεις και για αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Ήμουν χαμηλά σε οξυγόνο και το βράδυ έφτασα μέχρι και το 90 που είναι χαμηλό».

Περιγράφοντας τα συμπτώματα που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο, ο Κώστας Σόμμερ ανέφερε: «Είχα πολύ βήχα, πήγαινα στο σπίτι και ξάπλωνα, ήμουν κομμάτια».

Πρόσθεσε ακόμη: «Μεγαλώνουμε, θέλει προσοχή μην κολλήσουμε τίποτα άλλο».

Ο ηθοποιός τόνισε ότι του έλειψαν πολύ τα παιδιά του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και ευχαρίστησε τη σύζυγό του για την καθημερινή παρουσία και στήριξή της: «Μου έλειψαν τα παιδάκια μου και η γυναίκα μου βέβαια. Ερχόταν κάθε μέρα, όλα καλά».





