Κώστας Σόμμερ: Εξιτήριο μετά την πνευμονία

Εξιτήριο για τον Κώστα Σόμμερ, ο οποίος νοσηλεύτηκε με πνευμονία.
Κώστας Σόμμερ: Εξιτήριο μετά την πνευμονία
05 Φεβ. 2026 9:44
Pelop News

Ο Κώστας Σόμμερ έλαβε εξιτήριο από την ιδιωτική κλινική όπου νοσηλεύτηκε τις τελευταίες ημέρες λόγω πνευμονίας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος και η σύζυγός του Βαλεντίνα Παπαδάκη σε κοινές δηλώσεις τους στην κάμερα του «Happy Day».

Ο ηθοποιός, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας, μίλησε για την εμπειρία του και έστειλε ένα μήνυμα προσοχής προς όλους: «Καμιά φορά όταν είσαι λίγο πιο δυναμικός, υπερβαίνεις τα όριά σου, δεν το καταλαβαίνεις και για αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Ήμουν χαμηλά σε οξυγόνο και το βράδυ έφτασα μέχρι και το 90 που είναι χαμηλό».

Περιγράφοντας τα συμπτώματα που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο, ο Κώστας Σόμμερ ανέφερε: «Είχα πολύ βήχα, πήγαινα στο σπίτι και ξάπλωνα, ήμουν κομμάτια».

Πρόσθεσε ακόμη: «Μεγαλώνουμε, θέλει προσοχή μην κολλήσουμε τίποτα άλλο».

Ο ηθοποιός τόνισε ότι του έλειψαν πολύ τα παιδιά του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και ευχαρίστησε τη σύζυγό του για την καθημερινή παρουσία και στήριξή της: «Μου έλειψαν τα παιδάκια μου και η γυναίκα μου βέβαια. Ερχόταν κάθε μέρα, όλα καλά».


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:38 Νεκρός 57χρονος σε τροχαίο στη Θηβών – Χαλκίδας ΦΩΤΟ
10:30 Απορρίμματα: ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας και ΦΟΔΣΑ Δυτικής Ελλάδος σε ρόλο πρωταγωνιστή
10:25 Πατρινό Καρναβάλι 2026: «Οι σχολές χορού παρουσιάζουν…» την Κυριακή
10:21 Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Παρτιζάν Βελιγραδίου-Όλο το πρόγραμμα
10:14 «Ξηλώθηκε» κύκλωμα στην Αθήνα, στρατολογούσε αλλοδαπούς επαίτες
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:06 Οι κολυμβητές της ΝΕΠ στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας ΠΠ- ΠΚ Α΄-Β΄
10:03 Σήμερα η κρίση του Αρείου Πάγου για τους τόκους στα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τι προβλέπεται
9:57 Πότε χρειάζεται προσοχή ο συνδυασμός πυρετός και πόνος στη γρίπη
9:53 ΕΚΤ: Κρατάει τα επιτόκια αμετάβλητα
9:49 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Να δοθούν απαντήσεις για το πολύνεκρο δυστύχημα στη Χίο
9:44 Τώρα και διαβατήρια για καμήλες μετά τα καλλιστεία!
9:44 Κώστας Σόμμερ: Εξιτήριο μετά την πνευμονία
9:41 Καθέλκυσε την 5η φρεγάτα AKDENIZ, η Τουρκία
9:33 Επιστολική ψήφος: Στο opengov.gr το νομοσχέδιο έως 16 Φεβρουαρίου, συνεδριάζει σήμερα η διακομματική επιτροπή 
9:30 Πάτρα: Βραβεύσεις και κοπή πίτας για τη Χορωδιά «Θεόδωρος Φωκαεύς» ΦΩΤΟ
9:23 Βία έξω από σχολείο στην Κρήτη: 13χρονος ξυλοκόπησε συμμαθητή του
9:20 Βορίδης για Σαμαρά: Αυτού του τύπου οι ισοπεδωτικές κριτικές δεν δημιουργούν πρόβλημα στη ΝΔ
9:11 Πάτρα: Οι περιοχές που θα υπάρξει διακοπή νερού σήμερα
9:10 Πάτρα: Διακοπή κυκλοφορίας πάλι στην Ακτή Δυμαίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ