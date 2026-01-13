Κωστής Χατζηδάκης: Έρχονται βελτιώσεις για τους αγρότες στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο αγροτικό ρεύμα

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, έδωσε απαντήσεις για τη μη πραγματοποίηση συνάντησης με το σύνολο του αγροτικού κόσμου, αλλά και για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης απέναντι στις κινητοποιήσεις.

Όπως τόνισε, όταν αποφασίστηκε να γίνει η συζήτηση με τους αγρότες, μια μερίδα εξ αυτών έθεσε όρους «πέρα από κάθε δεοντολογία». Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, υπήρξαν έντονες αντιπαραθέσεις ακόμη και για το ποιοι θα συμμετείχαν στις συναντήσεις, ενώ –όπως είπε– ορισμένοι επέμεναν να συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρόσωπα που ελέγχονται για παρατυπίες στις αγροτικές επιδοτήσεις, αλλά και ένα άτομο που είχε καταγραφεί να σπάει αστυνομικό όχημα μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες!

Ο υπουργός σημείωσε ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με ένα σημαντικό απόθεμα συμπάθειας από την κοινή γνώμη, ωστόσο, όπως υπογράμμισε, «η μερίδα που επιμένει στην αδιαλλαξία έχει καταστρέψει αυτό το κεφάλαιο». «Ας βγάλουν μόνοι τους τα συμπεράσματά τους για το πού οδηγούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν θα ανακοινωθούν νέα μέτρα στήριξης, ο κ. Χατζηδάκης διευκρίνισε ότι στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου νωρίτερα, συμμετείχαν εκπρόσωποι από 12 έως 14 μπλόκα, επισημαίνοντας ότι εξετάζονται βελτιώσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο αγροτικό τιμολόγιο.

Τέλος, προανήγγειλε ότι για τα ζητήματα της ευλογιάς αυτά θα πραγματοποιηθούν δύο νέες συναντήσεις με τους κτηνοτρόφους: μία με τον πρωθυπουργό και μία με τον ίδιο και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

