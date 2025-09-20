Κουφονήσια: Λογαριασμός 750 ευρώ, άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ!

Το περιστατικό σχολιάστηκε θετικά από τους εργαζόμενους του καταστήματος, με αρκετούς να το χαρακτηρίζουν «σπάνια κίνηση ευγένειας και αναγνώρισης της εξυπηρέτησης»

Κουφονήσια: Λογαριασμός 750 ευρώ, άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ!
20 Σεπ. 2025 16:09
Pelop News

Πρόκειται για απρόσμενα γενναιόδωρο φιλοδώρημα, αυτό που άφησαν Αμερικανοί τουρίστες σε εστιατόριο στα Κουφονήσια, εντυπωσιάζοντας το προσωπικό αλλά και τους υπόλοιπους θαμώνες.

Συγκεκριμένα, οκτώ Αμερικανοί επισκέπτες απόλαυσαν γεύμα που περιλάμβανε φρέσκους αστακούς, συναγρίδες, φαγκριά και μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, με τον τελικό λογαριασμό να ανέρχεται στα 750 ευρώ. Ωστόσο, κατά την πληρωμή, οι τουρίστες αποφάσισαν να αφήσουν φιλοδώρημα 500 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 1.250 ευρώ.

Το περιστατικό σχολιάστηκε θετικά από τους εργαζόμενους του καταστήματος, με αρκετούς να το χαρακτηρίζουν «σπάνια κίνηση ευγένειας και αναγνώρισης της εξυπηρέτησης».

Ο υπάλληλος που είχε την τύχη να αποκτήσει το 500ευρω δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Μάνεση: «Το κρατάω και δεν το πιστεύω, πραγματικά. Το χαρτονόμισμα δεν είναι πλαστό! Είναι και θέμα εξυπηρέτησης, βέβαια. Αυτό δεν έχει γίνει ξανά. Δεν θα κλείσω μάτι σήμερα. Ευχαριστούμε Παναγία μου, είμαστε τυχεροί. Το φιλοδώρημα θα μοιραστεί σε 22 άτομα προσωπικό. Η παρέα έφτασε στο εστιατόριο με σκάφος».

Παράλληλα, ανέδειξε για ακόμη μια φορά τη σημασία της ποιοτικής εξυπηρέτησης, αλλά και τη διαφορά νοοτροπίας σε ό,τι αφορά την κουλτούρα του φιλοδωρήματος.

Τα Κουφονήσια αποτελούν τα τελευταία χρόνια έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς, προσελκύοντας τουρίστες υψηλού εισοδήματος, κυρίως από την Ευρώπη και την Αμερική.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:52 LIVE: Γαργαλιάνοι-Απόλλων
16:47 Μπορούσε το μετάλλιο η Ελίνα Τζένγκο, στην 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
16:38 «Μιλάμε για τον πιο τρυφερό πατέρα του κόσμου» συγκίνηση από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση
16:31 Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στην 16η θέση στο Παγκόσμιο του Τόκιο
16:19 Με κομμένη την ανάσα η μάχη με τα κύματα του Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου ΒΙΝΤΕΟ
16:09 Κουφονήσια: Λογαριασμός 750 ευρώ, άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ!
16:00 Ο Αιγιώτης καθηγητής Θέμης Προδρομάκης αναγορεύεται σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών
15:48 Eurovision: Η Γερμανία βάζει φρένο στο μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
15:36 Ράνια Τζίμα: Η εξομολόγηση για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του Γαβριήλ Σακελλαρίδη
15:24 Βαρβαρότητα στην Ηλεία: Δεν τα κατάφερε η ακρωτηριασμένη κατσίκα – Θύμα παστουρώματος και εγκατάλειψης
15:12 Όλα όσα δεν ξέρεις για τα cookies: Τα αποδέχεστε; Δείτε γιατί μπορεί να γίνουν όπλο στα χέρια των χάκερ
15:04 Θεσσαλονίκη: Οπαδική αγριότητα σε 16χρονο – Συλλήψεις με βαριές κατηγορίες
15:00 Καταγγελία για τη Μαρίνα Πατρών: «Τέσσερα χρόνια εγκατάλειψη – Έργα για ιδιώτη με μηχανήματα του Δήμου;»
14:48 Κατερίνη: Εφοριακός πιάστηκε με «φακελάκι» 1.000 ευρώ – Στημένος εκβιασμός σε αρτοποιό
14:36 Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της μάντρας – Στη ΜΕΘ με ακρωτηριασμό και εγκαύματα ο 54χρονος
14:24 Η Χαμάς «ανασταίνει» τον Ρον Αράντ: Προπαγανδιστική αφίσα με τους 48 ομήρους στη Γάζα
14:24 Γλυφάδα: Γερανός ανετράπη και «εισέβαλε» σε καφετέρια
14:13 Αμφιλοχία: 26χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου
14:12 Γιώργος Μαζωνάκης: Οικογενειακός πόλεμος, καταγγελίες για ουσίες και η μάχη για την περιουσία
14:05 Καλάβρυτα: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό πέντε κυνηγόσκυλων στο Πλανητέρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ