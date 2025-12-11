Κούλα Ροδοπούλου: Ένας αιώνας ζωής, μνήμης και πατρινής ιστορίας – Αύριο το τελευταίο “αντίο”

Εζησε εκατό χρόνια και τα έζησε μέχρι την τελευταία της στιγμή. Η οικογένεια της Κούλας Ροδοπούλου αποχαιρετά αύριο Παρασκευή στο Προάστιο, ώρα 4μμ, από τον ναό του Αγίου Δημητρίου, μια από τις ποιο αναγνωρίσιμες πατρινές, μια γυναίκα που έγραψε τη δική της ιστορία στον επαγγελματικό και κοινωνικό στίβο και που διέτρεξε τον μακρό της βίο με αξιοσημείωτη αγάπη για τη ζωή και τις μεγάλες και τις μικρές χαρές της.

Η Κούλα- Αγγελική- Ροδοπούλου γεννήθηκε στα Καλάβρυτα αλλά από πολύ μικρή εγκαταστάθηκε και ρίζωσε στην Πάτρα, με ένα γόνιμο διάλειμμα, τις σπουδές της στο Παρίσι, από όπου επέστρεψε ως αισθητικός, γνώστρια καινοτόμων μεθόδων και θεραπειών για την εποχή της, τις οποίες και εφάρμοσε με επιτυχία ως η πρώτη στον τομέα της στην πόλη και μία από τις πρώτες στην Ελλάδα. Επαγγελματική της έδρα η πλατεία Ολγας, στο διαμέρισμα της οδού Μαιζώνος, που ήταν και το προσωπικό της ορμητήριο. Η Κούλα Ροδοπούλου υπήρξε ένα από τα χαρακτηριστικότερα μέλη μιας από πιο εμβληματικές συντροφιές πατρινών στα χρόνια του ’60 και του ’70, όπου δέσποζαν οι αδελφοί Τριανταφυλλόπουλοι, το ζεύγος Νανάς και Σπύρου Δούκα, οι οικογένειες Ανδρουτσέλλη και Στεφανόπουλου και άλλοι επώνυμοι πατρινοί.

Ανθρωπος δυναμικός και διψασμένος για επαφή και κοινωνικότητα, η Κούλα Ροδοπούλου μετείχε αδιάλειπτα στην κοινωνική ζωή της πόλης, αφήνοντας έντονο ίχνος και στο πατρινό Καρναβάλι, από τα πρώτα χρόνια του «Κρυμμένου Θησαυρού» και τα αξέχαστα γλέντια στο Βίλι’ς Παρκ και άλλες κοσμικές αίθουσες που άφησαν εποχή. Οι πατρινοί τη θυμούνται ως συνεπή, χαρακτηριστική παρουσία σε κάθε δόνηση του κοινωνικού σφυγμού της πόλης και ως οδηγό πίσω από το τιμόνι του ανθεκτικού λευκού «σκαραβαίου» της. Υπήρξε επίσης σταθερός παρτενέρ της αγαπημένης της ανεψιάς, της συναδέλφου Ελίζας Καλλίτση, της οποίας μάλιστα ζούσε πολλές φορές το κυνηγητό για το ρεπορτάζ εκ του σύνεγγυς, ως συνοδοιπόρος και αρωγός. Η ίδια μάλιστα διατηρούσε και στήλη για θέματα αισθητικής στην «Πελοπόννησο», της οποίας υπήρξε σταθερή αναγνώστρια μέχρι τις τελευταίες στιγμές της.

Δεν το έβαλε κάτω ποτέ ούτε όταν η ηλικία πρόβαλλε τις αντιρρήσεις της. Εγκατεστημένη τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Μαρίνας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου, διαυγής και ακμαία μέχρι τέλους, επιδιδόταν στη μεγάλη της αγάπη, τη ζωγραφική, την οποία υπηρετούσε με αξιοσημείωτο ταλέντο που δεν την εγκατέλειψε ως τη δύση του βίου της. Νωρίτερα είχαν δύσει οι πυλώνες του συντροφικού της σύμπαντος, με την Κούλα Ροδοπούλου να υποδέχεται συγκινημένη τις εξόδους και των τελευταίων παλαιών φίλων, όπως την Αλίκη Τριανταφυλλοπούλου που αποχαιρέτησε με λύπη, καθώς πλέον η σκηνή του έργου είχε πια αδειάσει από πρόσωπα. Τελευταία πράξη, η έξοδος της ίδιας, με την παρήγορη αίσθηση ότι έζησε όπως ήθελε, τρυγώντας τη ζωή μέχρι τον ύστατο καρπό της.

