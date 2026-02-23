Κούλουμα 2026: Χαρταετοί, σαρακοστιανά και νησιώτικο γλέντι στον Λόφο Φιλοπάππου ΦΩΤΟ

Κούλουμα 2026: Χαρταετοί, σαρακοστιανά και νησιώτικο γλέντι στον Λόφο Φιλοπάππου ΦΩΤΟ
23 Φεβ. 2026 17:49
Pelop News

Ο Λόφος Φιλοπάππου αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά το κεντρικό σημείο συνάντησης των κατοίκων της Αθήνας για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας. Από νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου –μικροί και μεγάλοι– κατέκλυσε τον ιστορικό λόφο, όπου ο καλός καιρός με λιακάδα και ελαφρύ αεράκι ευνοούσε το πέταγμα χαρταετών.

Ο αττικός ουρανός γέμισε χρώματα από εκατοντάδες χαρταετούς διαφόρων σχημάτων και μεγεθών, δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα με φόντο τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη.

Ο Δήμος Αθηναίων διέθεσε δωρεάν σαρακοστιανά εδέσματα, προσφέροντας συνολικά περίπου 100 κιλά νηστίσιμα ορεκτικά, 2.500 τεμάχια λαγάνας, 3.000 τεμάχια χαλβά, καθώς και 4.000 μπουκάλια νερό και αναψυκτικά.

Την υποδοχή του κόσμου έκανε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων με τις μελωδίες της, ενώ ακολούθησε γλέντι με παραδοσιακά και νησιώτικα τραγούδια από τους Νίκο Οικονομίδη και Κυριακή Σπανού.

Παρών ήταν και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος αντάλλαξε ευχές με τους πολίτες για Καλή Σαρακοστή και δήλωσε: «Στον Λόφο Φιλοπάππου τιμάμε και φέτος μια παράδοση δεκαετιών. Γιορτάζουμε την Καθαρά Δευτέρα όλοι μαζί, σε έναν ανοιχτό δημόσιο χώρο, με μουσική, χαρταετούς, ένα αυθεντικό νησιώτικο γλέντι και δωρεάν σαρακοστιανά εδέσματα. Και του χρόνου ραντεβού πάλι εδώ»

