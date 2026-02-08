Κουνδουράκης: «Ενθαρρυντική εικόνα για την παραμονή»

Παρά την ήττα του ΝΟΠ από την Βουλιαγμένη, ο τεχνικός της ομάδας Βασίλης Κουνδουράκης δεν έκρυψε την συγκρατημένη αισιοδοξία του σχετικά με τη μάχη της παραμονής.

Ο Κουνδoυράκης, υπογράμμισε: «Παρά την ήττα, η εικόνα των παικτών ήταν ενθαρρυντική για την μάχη που θα δώσουμε για την παραμονή. Δεν φάγαμε εύκολα γκολ στην κόντρα, οι παίκτες μου ήταν καλοί στην επιθετική λειτουργία και πήραμε αρκετές ποινές στον παίκτη παραπάνω και παλέψαμε απέναντι σε μια ομάδα με πολλούς έμπειρους παίκτες,.

Επίσης, πήραν χρόνο συμμετοχής και εμπειρίες νέα παιδιά τα οποία είναι το μέλλον του Ομίλου. Συνεχίζουμε την δουλειά μας για τον αγώνα με την Χίο, όπου θα τα δώσουμε όλα».

