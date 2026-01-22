Κουρέτας: “Υψηλό το επίπεδο διαιτησίας στη διοργάνωση”

Ο Μιχάλης Κουρέτας, παλιός διεθνής διαιτητής και πρώην μέλος της ΚΕΔ, παρίσταται στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου με την ιδιότητά του ως μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Υδατοσφαίρισης της European Aquatics και σε αρκετούς αγώνες είναι ντελεγκέι. Ο Κουρέτας μιλάει αποκλειστικά στην κάμερα της ιστοσελίδας της ΚΟΕ για την Εθνική ομάδα, τη διαιτησία στη διοργάνωση, αλλά και τους νέους κανονισμούς.

Για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επισήμανε πως: «Μέχρι στιγμής κάνει το χρέος του. Παρουσιάζεται με σοβαρότητα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και έχει σαφείς προσανατολισμούς. Ο πρώτος στόχος έχει επιτευχθεί με την πρόκριση στην τετράδα. Από εκεί και πέρα, ο κρυφός μας στόχος είναι η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου».

Αναφερόμενος στην τεχνική επιτροπή της European Aquatics επισήμανε: «Γίνονται καθημερινές εργασίες. Κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Προβλήματα πάντα θα υπάρχουν αλλά νομίζω πως ξεπερνιούνται. Η διαιτησία βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν σαφείς οδηγίες που αποτυπώνονται στην πισίνα. Υπάρχει γενικότερη αξιοπιστία».

Σχετικά με τους νέους κανονισμούς… «Συμβάλουν στην εξωστρέφεια του αθλήματος και φαίνεται από τα αποτελέσματα. Είναι κοινώς αποδεκτό πως βοηθούν και στην τηλεοπτική μετάδοση, οπότε για τον θεατή είναι πολύ θελκτικό να βλέπει ένα παιχνίδι πόλο».

Πηγή: Κoe.org.gr

