Κουρούτα: Τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών – Η πλατεία περνά στον Δήμο Ήλιδας για 20 χρόνια

Τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών ετών μπαίνει για τον Δήμο Ήλιδας, με την πλατεία της Κουρούτας να περνά πλέον και επίσημα στη διαχείρισή του. Η εξέλιξη θεωρείται κομβική για το παραλιακό μέτωπο της περιοχής, καθώς λύνει ένα ιδιοκτησιακό ζήτημα που για χρόνια μπλόκαρε παρεμβάσεις και άφηνε έναν κομβικό κοινόχρηστο χώρο σε καθεστώς αβεβαιότητας.

Η απόφαση φέρει την υπογραφή της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη και αφορά τη δωρεάν παραχώρηση για 20 έτη των δύο ακινήτων των πρώην μαθητικών κατασκηνώσεων που συγκροτούν σήμερα την πλατεία της Κουρούτας. Με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος αποκτά πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσει νόμιμα σε παρεμβάσεις με κοινωνικό, λειτουργικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα σε ένα σημείο με ιδιαίτερη σημασία για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά. Είχε προηγηθεί πολύμηνη προσπάθεια από τη δημοτική αρχή, με συνεχείς κινήσεις προς το υπουργείο και με βασικό στόχο να κλείσει οριστικά το θέμα της χρήσης και διαχείρισης της πλατείας. Η υπόθεση είχε τεθεί ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 σε συνάντηση του δημάρχου Ήλιδας Χρήστου Χριστοδουλόπουλου με τη Σοφία Ζαχαράκη, με στόχο να προχωρήσει η παραχώρηση μέσω ειδικής διαδικασίας.

Τι αλλάζει για την Κουρούτα

Η ουσία της απόφασης δεν είναι μόνο τυπική. Με την πλατεία να περνά επίσημα στον Δήμο, αίρεται το βασικό εμπόδιο για έργα συντήρησης, λειτουργικής βελτίωσης και αισθητικής αναβάθμισης σε έναν χώρο που βρίσκεται στην «καρδιά» της Κουρούτας. Για τη δημοτική αρχή, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πλέον σταθερό έδαφος για σχεδιασμό με μεγαλύτερο ορίζοντα και με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης.

Παράλληλα, η εικοσαετής παραχώρηση δίνει στον Δήμο ένα ουσιαστικό εργαλείο ώστε να οργανώσει με πιο καθαρούς όρους τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου και να προστατεύσει μια περιοχή με έντονη τουριστική κίνηση. Η Κουρούτα αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παραλιακά σημεία της Ηλείας και κάθε θεσμική εκκρεμότητα γύρω από τον κεντρικό της χώρο λειτουργούσε ανασταλτικά για πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.

Το βλέμμα στην επόμενη μέρα

Μετά την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στην επόμενη μέρα και στο πώς θα αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα από τον Δήμο Ήλιδας. Η προσδοκία είναι ότι η παραχώρηση θα επιτρέψει να μπουν σε σειρά έργα που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να προχωρήσουν με την ίδια ευκολία, ενισχύοντας τόσο την εικόνα της περιοχής όσο και τη συνολική της τουριστική ταυτότητα. Αυτό ακριβώς προβάλλουν και τα τοπικά ρεπορτάζ, τα οποία συνδέουν την απόφαση με μια νέα αναπτυξιακή προοπτική για την Κουρούτα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



